Чиновник из Частых призван виновным в растрате более 180 тысяч рублей

Никонов незаконно вносил в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о работе своей супруги в учреждении в качестве ветеринарного врача. Он давал указание подчиненным работникам — бухгалтерам производить незаконные начисление и выплату заработной платы. При этом, женщина в этот период находилась на отдыхе за пределами Российской Федерации. Кроме этого, руководитель завышал размер выплачиваемой ей премии, вопреки требованиям локальных нормативных актов учреждения.