Чиновник из Частых призван виновным в растрате более 180 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Очерский районный суд вынес приговор бывшему начальнику ГБУ ветеринарии края «Частинская станция по борьбе с болезнями животных» Алексею Никонову. Мужчина признан виновным в растрате, сообщает краевая прокуратура.
Судом установлено, что осужденный в период с февраля по апрель 2018 года и с марта 2016 года по февраль 2018 года, занимая должность начальника учреждения, используя служебное положение, растратил свыше 180 тыс. рублей, принадлежащих возглавляемому учреждению.
Никонов незаконно вносил в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о работе своей супруги в учреждении в качестве ветеринарного врача. Он давал указание подчиненным работникам — бухгалтерам производить незаконные начисление и выплату заработной платы. При этом, женщина в этот период находилась на отдыхе за пределами Российской Федерации. Кроме этого, руководитель завышал размер выплачиваемой ей премии, вопреки требованиям локальных нормативных актов учреждения.
Алексей Никонов признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).