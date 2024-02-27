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Чиновник из Частых призван виновным в растрате более 180 тысяч рублей

Чиновник из Частых призван виновным в растрате более 180 тысяч рублей

27 февраля 2024, 15:42
Мужчина назначал своей жене дополнительные выплаты.

Очерский районный суд вынес приговор бывшему начальнику ГБУ ветеринарии края «Частинская станция по борьбе с болезнями животных» Алексею Никонову. Мужчина признан виновным в растрате, сообщает краевая прокуратура.

Судом установлено, что осужденный в период с февраля по апрель 2018 года и с марта 2016 года по февраль 2018 года, занимая должность начальника учреждения, используя служебное положение, растратил свыше 180 тыс. рублей, принадлежащих возглавляемому учреждению.

Никонов незаконно вносил в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о работе своей супруги в учреждении в качестве ветеринарного врача. Он давал указание подчиненным работникам — бухгалтерам производить незаконные начисление и выплату заработной платы. При этом, женщина в этот период находилась на отдыхе за пределами Российской Федерации. Кроме этого, руководитель завышал размер выплачиваемой ей премии, вопреки требованиям локальных нормативных актов учреждения.

Алексей Никонов признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

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#Общество#Суд#Криминал#Растрата#Прокуратура#Частые
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