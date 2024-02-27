Число холодных и снежных дней в Перми уменьшилось за последние 73 года

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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В городах РФ становится больше теплых дней, температура в последнее десятилетие была на 2,2° выше, чем в 1950–1979 годы. Эксперты «Яндекс Погоды» отмечают, что во всех городах-миллионниках снижается доля холодных дней, а теплых — растет. Такая же тенденция наблюдается и в Перми. Количество дней, когда температура была выше +25°, увеличилось в последние годы.
Во всех 16 изученных городах-миллионниках самые низкие температура были зафиксированы до начала 90-х годов. Вдобавок, стало меньше дней, когда в городах лежал снег.
Метеоролог «Яндекс Погоды» Юлия Левковская отмечает, что в РФ потепление сильнее всего заметной зимой и весной — это связано со способностью земли отражать солнечную энергию. Снег и лед отражают солнечные лучи, не давая земле прогреться, однако с каждым годом их становится меньше.