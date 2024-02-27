Число холодных и снежных дней в Перми уменьшилось за последние 73 года

В городах РФ становится больше теплых дней, температура в последнее десятилетие была на 2,2° выше, чем в 1950–1979 годы. Эксперты «Яндекс Погоды» отмечают, что во всех городах-миллионниках снижается доля холодных дней, а теплых — растет. Такая же тенденция наблюдается и в Перми. Количество дней, когда температура была выше +25°, увеличилось в последние годы.