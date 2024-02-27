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Published Сегодня, 03:45

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Updated Сегодня, 03:48

Число холодных и снежных дней в Перми уменьшилось за последние 73 года

Число холодных и снежных дней в Перми уменьшилось за последние 73 года

27 февраля 2024, 03:45
Фото: properm.ru
Тенденция к потеплению наблюдается во всех исследованных городах.

В городах РФ становится больше теплых дней, температура в последнее десятилетие была на 2,2° выше, чем в 1950–1979 годы. Эксперты «Яндекс Погоды» отмечают, что во всех городах-миллионниках снижается доля холодных дней, а теплых — растет. Такая же тенденция наблюдается и в Перми. Количество дней, когда температура была выше +25°, увеличилось в последние годы.

Фото: «Яндекс Погода»

Во всех 16 изученных городах-миллионниках самые низкие температура были зафиксированы до начала 90-х годов. Вдобавок, стало меньше дней, когда в городах лежал снег.

Сколько дней в Перми лежал снег с 1950 по 2023 годыСколько дней в Перми лежал снег с 1950 по 2023 годы
Общая статистика по количеству дней, когда лежал снегОбщая статистика по количеству дней, когда лежал снег
Температура в исследованных городахТемпература в исследованных городах
Сколько дней в Перми лежал снег с 1950 по 2023 годы
Фото: «Яндекс Погода»

Метеоролог «Яндекс Погоды» Юлия Левковская отмечает, что в РФ потепление сильнее всего заметной зимой и весной — это связано со способностью земли отражать солнечную энергию. Снег и лед отражают солнечные лучи, не давая земле прогреться, однако с каждым годом их становится меньше.

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#Пермь#Погода
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