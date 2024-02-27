properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Эксперт Петр Баканов рассказал, как избежать столкновения при поломке авто на трассе

27 февраля 2024, 05:32
Автомобильный специалист Петр Баканов поделился советами о том, как поступить, если ваша машина сломается на оживленной трассе.

Сначала найдите безопасное место для остановки и установите аварийный знак. Это поможет избежать столкновений с другими автомобилями. Важно учесть, что если вы не успеете установить знак и выявится значительное время между поломкой и возможным ДТП, вас могут признать виновным в аварии. Поэтому рекомендуется иметь доказательства (например, видеозапись) случившегося, пишет pravda.ru.

Не забывайте о правильном расстоянии между аварийным знаком и вашим автомобилем. В городе это должно быть 15 метров, за городом — 30 метров. Это особенно важно, так как за вашей сломанной машиной могут двигаться большие транспортные средства с большим остановочным путем. Неправильное выбор расстояния может привести к аварии.

Если вам нужна помощь, вы можете обратиться к другим участникам дорожного движения. Если они не могут помочь вам отбуксировать автомобиль, вызовите эвакуатор. В таких случаях не стоит звонить в Госавтоинспекцию, так как они приезжают только при факте правонарушения или ДТП.

Подпишитесь
Наблюдательный совет ПГНИУ рекомендовал Игоря Германова на пост ректора
Сегодня, 05:20
Приговоренную к колонии журналистку Баязитову перевезли из Москвы в Пермь
Сегодня, 04:51
В Центробанке пояснили, почему инфляция в Прикамье самая высокая в ПФО
Сегодня, 05:32
Пермские власти расторгли соглашения с сервисами проката электросамокатов
Сегодня, 05:14
Авиакомпанию Royal Flight лишат допуска к полетам из Перми по 21 маршруту
Сегодня, 05:07
Число холодных и снежных дней в Перми уменьшилось за последние 73 года
Сегодня, 03:45