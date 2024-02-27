Эксперт Петр Баканов рассказал, как избежать столкновения при поломке авто на трассе

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Сначала найдите безопасное место для остановки и установите аварийный знак. Это поможет избежать столкновений с другими автомобилями. Важно учесть, что если вы не успеете установить знак и выявится значительное время между поломкой и возможным ДТП, вас могут признать виновным в аварии. Поэтому рекомендуется иметь доказательства (например, видеозапись) случившегося, пишет pravda.ru.
Не забывайте о правильном расстоянии между аварийным знаком и вашим автомобилем. В городе это должно быть 15 метров, за городом — 30 метров. Это особенно важно, так как за вашей сломанной машиной могут двигаться большие транспортные средства с большим остановочным путем. Неправильное выбор расстояния может привести к аварии.
Если вам нужна помощь, вы можете обратиться к другим участникам дорожного движения. Если они не могут помочь вам отбуксировать автомобиль, вызовите эвакуатор. В таких случаях не стоит звонить в Госавтоинспекцию, так как они приезжают только при факте правонарушения или ДТП.