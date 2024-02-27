Эксперт Петр Баканов рассказал, как избежать столкновения при поломке авто на трассе

Не забывайте о правильном расстоянии между аварийным знаком и вашим автомобилем. В городе это должно быть 15 метров, за городом — 30 метров. Это особенно важно, так как за вашей сломанной машиной могут двигаться большие транспортные средства с большим остановочным путем. Неправильное выбор расстояния может привести к аварии.