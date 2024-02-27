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Звезда «Слова пацана» из Лысьвы рассказал о своей жизни для YouTube-канала

«Ералаш — это копия меня». Звезда «Слова пацана» из Лысьвы рассказал о своей жизни

27 февраля 2024, 07:27
Фото: youtube.com/@VPISKA

Звезда «Слова пацана» из Лысьвы рассказал о своей жизни для YouTube-канала

Актер сейчас живет в Москве, но для съемок видео он вернулся в Лысьву.

16-летний актер из Лысьвы Ярослав Могильников попал в выпуск YouTube-проекта «Вписка». На канал подписаны более 2 млн человек. Помимо Могильникова героями выпуска стали Слава Копейкин, сыгравший роль Турбо в сериале «Слово пацана» (18+), а также Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы. Сам Могильников, родившийся в Пермском крае, играл мальчика по прозвищу Ералаш.

Ярослав отметил, что актеры не ожидали такого сильного ажиотажа от сериала. Одно из мест съемок было возле школы Ярослава в Лысьве. Он пояснил, что был проказником, плохо учился, мог на уроке включить песню на колонке.

«У нас были большие конфликты с учителями, они хотели оценок, а я хотел сниматься. У меня столько ненависти, на самом деле, когда я вспоминаю все это. Когда-то я говорил, что приеду на „Мерсе“ и приеду тут всем денег, сейчас уже не хочу. Я не спорю, я тоже виноват в том, что дерзил учителям», — отметил актер.

«Этот дебил снимается в кино, вот тот самый», — так на Могильникова реагировали некоторые одноклассники. Им не было разницы, что он снимался в фильмах с популярными актерами. Ярослав заканчивал девятый класс во время съемок в сериале «Слово пацана» — дальше учиться он не пошел.

Ярослав отмечает, что никогда на улице ни у кого не отбирал телефоны, но раньше был дерзким, мог кому-то предъявить, было прозвище «Могила». При этом у него у самого отобрали на улице велосипед, когда какой-то парень попросил покататься.

Коротко рассказываем, о чем еще говорил актер:

  • О чем мечтал, когда был школьников в Лысьве? «Хотел быть рэпером. Все из моего класса хотели быть рэперами, но ничего не делали для этого. Я искал приложения для телефона, делал что-то. Я писал про любовь. Мне мелкому сильно не хватало любви».
  • «Мне Лысьва нравилась как тихий, спокойный городок, где у меня есть друзья. Но я понимал, что захочу чего-то большего. Когда в интернете учат быть самим собой, двигаться к чему-то другому. Ты понимаешь, что в Лысьве ничего не достигнуть».
  • «Мама со мной 24 на 7, она со мной везде, на съемках тоже».
  • Было ли сложно играть Ералаша? «Ералаш — это копия меня. Настоящий он — парень, который хочет помочь близким и родным. Мне кажется, если бы я жил в то время, я был бы точно таким же».
  • Ералаш подарил бабушке утюг, а что Ярослав хочет подарить родным? «Маме — дом на берегу моря, папе — крутую тачку».
  • Почему Ералаша зовут Ералашем? «Он все время шутит шутку про мандарины из Ералаша. Я эту фразу говорил раз семь, но она в сериале появилась всего два раза».
  • Сколько дублей потребовалось, чтобы снять сцену избиение Ералаша? «Дублей шесть Кто-то не туда побежал в конце, кто-то посмотрел не туда. Работали ребята-каскадеры. Выглядит по-настоящему, но не было больно вообще. Я слежу — у меня все залито кровью. Минут 30 или 40 лежал».
  • «До съемок в сериале было 80 подписчиков в Telegram-канале, после съемок — больше 300 тыс. Я снимаюсь не ради подписчиков, а потому, что мне это нравится».
  • О съемках в кино. «Это сложно, ты не понимаешь, все задействованы в работе 24 на 7. Все киношники очень мало спят».
  • «Лишний раз лучше не влезать в драки — лучше убежать».
  • «Сила в любви. Любовь сейчас — это одна из самых сильных вещей на свете».
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#Лысьва#Актер#Сериал#Слово пацана#Слово пацана. Кровь на асфальте
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