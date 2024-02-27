«Ералаш — это копия меня». Звезда «Слова пацана» из Лысьвы рассказал о своей жизни

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
16-летний актер из Лысьвы Ярослав Могильников попал в выпуск YouTube-проекта «Вписка». На канал подписаны более 2 млн человек. Помимо Могильникова героями выпуска стали Слава Копейкин, сыгравший роль Турбо в сериале «Слово пацана» (18+), а также Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы. Сам Могильников, родившийся в Пермском крае, играл мальчика по прозвищу Ералаш.
Ярослав отметил, что актеры не ожидали такого сильного ажиотажа от сериала. Одно из мест съемок было возле школы Ярослава в Лысьве. Он пояснил, что был проказником, плохо учился, мог на уроке включить песню на колонке.
«У нас были большие конфликты с учителями, они хотели оценок, а я хотел сниматься. У меня столько ненависти, на самом деле, когда я вспоминаю все это. Когда-то я говорил, что приеду на „Мерсе“ и приеду тут всем денег, сейчас уже не хочу. Я не спорю, я тоже виноват в том, что дерзил учителям», — отметил актер.
«Этот дебил снимается в кино, вот тот самый», — так на Могильникова реагировали некоторые одноклассники. Им не было разницы, что он снимался в фильмах с популярными актерами. Ярослав заканчивал девятый класс во время съемок в сериале «Слово пацана» — дальше учиться он не пошел.
Ярослав отмечает, что никогда на улице ни у кого не отбирал телефоны, но раньше был дерзким, мог кому-то предъявить, было прозвище «Могила». При этом у него у самого отобрали на улице велосипед, когда какой-то парень попросил покататься.
Коротко рассказываем, о чем еще говорил актер: