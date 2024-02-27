«Ералаш — это копия меня». Звезда «Слова пацана» из Лысьвы рассказал о своей жизни

О чем мечтал, когда был школьников в Лысьве? «Хотел быть рэпером. Все из моего класса хотели быть рэперами, но ничего не делали для этого. Я искал приложения для телефона, делал что-то. Я писал про любовь. Мне мелкому сильно не хватало любви».

«Мне Лысьва нравилась как тихий, спокойный городок, где у меня есть друзья. Но я понимал, что захочу чего-то большего. Когда в интернете учат быть самим собой, двигаться к чему-то другому. Ты понимаешь, что в Лысьве ничего не достигнуть».

«Мама со мной 24 на 7, она со мной везде, на съемках тоже».

Было ли сложно играть Ералаша? «Ералаш — это копия меня. Настоящий он — парень, который хочет помочь близким и родным. Мне кажется, если бы я жил в то время, я был бы точно таким же».

Ералаш подарил бабушке утюг, а что Ярослав хочет подарить родным? «Маме — дом на берегу моря, папе — крутую тачку».

Почему Ералаша зовут Ералашем? «Он все время шутит шутку про мандарины из Ералаша. Я эту фразу говорил раз семь, но она в сериале появилась всего два раза».

Сколько дублей потребовалось, чтобы снять сцену избиение Ералаша? «Дублей шесть Кто-то не туда побежал в конце, кто-то посмотрел не туда. Работали ребята-каскадеры. Выглядит по-настоящему, но не было больно вообще. Я слежу — у меня все залито кровью. Минут 30 или 40 лежал».

«До съемок в сериале было 80 подписчиков в Telegram-канале, после съемок — больше 300 тыс. Я снимаюсь не ради подписчиков, а потому, что мне это нравится».

О съемках в кино. «Это сложно, ты не понимаешь, все задействованы в работе 24 на 7. Все киношники очень мало спят».

«Лишний раз лучше не влезать в драки — лучше убежать».