Это для шиншилл! Пермяк с огромной партией конопли остался на свободе

Добрянец признал вину. По его словам, коноплю он не сажал — она выросла сама. Дача не огорожена забором, а значит, что растения мог посадить кто угодно. Кусты он срезал, чтобы кормить листьями конопли шиншилл — о таком питании он прочитал в интернете. При этом о наказании за хранение конопли мужчина не знал, сам он наркотики не употребляет.