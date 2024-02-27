Это для шиншилл! Пермяк с огромной партией конопли остался на свободе

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В Добрянке осудили 38-летнего мужчину за незаконный оборот наркотиков. По данным пресс-службы суда, с мая по сентябрь 2023 года срезал минимум четыре куста конопли на дачном участке. Затем он высушил растения, и хранил в доме для личного употребления. В сентябре 2023 года при осмотре дачи подсудимого силовики нашли 3,4 кг высушенной конопли — это крупный размер.
Добрянец признал вину. По его словам, коноплю он не сажал — она выросла сама. Дача не огорожена забором, а значит, что растения мог посадить кто угодно. Кусты он срезал, чтобы кормить листьями конопли шиншилл — о таком питании он прочитал в интернете. При этом о наказании за хранение конопли мужчина не знал, сам он наркотики не употребляет.
Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно, приговор в законную силу еще не вступил. Ему грозил срок от 3 до 10 лет.
В питомнике шиншилл «Чинлав» отмечают, что шиншиллы действительно едят коноплю, правда, говорят о семенах, а не о листьях.