Глава РЭО Буцаев: Новый КПО будет обрабатывать 75% отходов Мордовии

По словам Буцаева, инициатива по строительству мусоросортировочного комплекса в Лямбирском районе Мордовии запущена благодаря действию концессионного соглашения. Механизм государственно-частного партнерства помогает воплощать в жизнь такие проекты в регионах. На постройку и запуск объекта в эксплуатацию выделили субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей. В течение года комплекс построят и начнут направлять сюда на обработку 75% образующегося в Мордовии мусора. Это поможет региону вплотную приблизиться к достижению показателей федерального проекта «Комплексная система ТКО» национального проекта «Экология».