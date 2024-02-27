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Глава РЭО Буцаев: Новый КПО будет обрабатывать 75% отходов Мордовии

Глава РЭО Буцаев: Новый КПО будет обрабатывать 75% отходов Мордовии

27 февраля 2024, 18:36
Фото: reo.ru
Передовое предприятие по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 180 тысяч тонн появится до конца текущего года в Лямбирском районе Республики Мордовии. Новый комплекс будет способен обрабатывать порядка 75% мусора, образующегося в регионе.

Как сообщает gorod55.ru, глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев рассказал о необходимости расширения инфраструктуры обращения с ТКО в Мордовии, раскрыв детали реализации данного инвестпроекта.

По словам Буцаева, инициатива по строительству мусоросортировочного комплекса в Лямбирском районе Мордовии запущена благодаря действию концессионного соглашения. Механизм государственно-частного партнерства помогает воплощать в жизнь такие проекты в регионах. На постройку и запуск объекта в эксплуатацию выделили субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей. В течение года комплекс построят и начнут направлять сюда на обработку 75% образующегося в Мордовии мусора. Это поможет региону вплотную приблизиться к достижению показателей федерального проекта «Комплексная система ТКО» национального проекта «Экология».

Передовое оснащение предприятия будет автоматически раскрывать пакеты и отделять органические отходы от остальных.

Суммарная стоимость такой инициативы, которая была рассчитана в рамках проведения государственной экспертизы, — 1,8 миллиарда рублей с учетом НДС. В июне прошлого года регион получил на возведение объекта обработки субсидирование из федеральной казны в рамках Правил № 1222 в размере 1,2 миллиарда рублей.

Замглавы по инвестиционному развитию ППК «РЭО» Сергей Королев заявил, что, кроме данного строительства, в Лямбирском районе Мордовии также запланировано возведение объектов в Зубово-Полянском и Краснослободском районах. Запуск в работу трех комплексов поможет республике добиться достижения целевых показателей уже в текущем году. Суммарная мощность объектов будет достигать 240 тысяч тонн в год.

Концессионером по соглашению о строительстве трех предприятий является ООО «Мордовский экологический оператор». Концессию официально заключили 21 ноября 2022 года. Первые работы на объекте в Лямбирском районе стартовали летом прошлого года.

#Общество
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