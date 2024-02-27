Наблюдательный совет ПГНИУ рекомендовал Игоря Германова на пост ректора

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Руководящий ПГНИУ более года в статусе исполняющего обязанности Игорь Германов может в ближайшее время лишиться приставки «и.о.» стало известно журналисту Properm.ru из собственных источников. На прошедшем накануне заседании наблюдательного совета Германов был рекомендован на должность ректора. Теперь решение о назначении ректора классического университета должно принять Минобрнауки России. В университете эту информацию обещали прокомментировать позднее.
1 февраля прошлого года Министерство науки и высшего образования России официально объявило о назначении исполняющим обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Игоря Германова.
Ранее Игорь Германов занимал должность проректора университета по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе. В 1996 году закончил исторический факультет ПГУ, кандидат социологических наук, доцент. Автор 52 научных публикаций.
Бывший ректор вуза Дмитрий Красильников сейчас является фигурантом уголовного дела. В феврале стало известно, что прекращено уголовное преследование бывшего ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрия Красильникова и его подчиненных по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Теперь дело расследуется Следственным комитетом по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Дело была возбуждено после того, как 20 сентября 2021 года во время нападения Тимура Бекмансурова на людей на территории кампуса не сработало оповещение об опасности. Следствие выяснило, что система была закуплена в 2019 году, но смонтирована с нарушениями и фактически не работала.