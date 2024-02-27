Из Прикамья остановлен вывоз почти 4 тысяч кубометров зараженной древесины

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
С начала 2024 года из Пермского края предотвращен вывоз 3685 кубометров зараженной лесопродукции. Она предназначалась для отправки в Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Турцию, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Так, в Кудымкарском городском округе в начале февраля при проведении досмотра 80 кубометров пиломатериалов хвойных пород были выявлены повреждения древесины, характерные для карантинных вредителей рода Monochamus. Лесопродукция предназначалась для отгрузки автотранспортом в Узбекистан.
Лабораторная экспертиза Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» подтвердила зараженность груза карантинными вредителями: были идентифицированы четыре личинки большого чёрного елового усача (Monochamus urussovi) и три личинки чёрного соснового усача (Monochamus galloprovincialis) в жизнеспособном состоянии.
По данному факту собственнику зараженных пиломатериалов было выдано предписание об устранении выявленного нарушения в сфере карантина растений. Согласно предписанию заражённые лесоматериалы подлежат обеззараживанию или уничтожению.