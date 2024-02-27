Из Прикамья остановлен вывоз почти 4 тысяч кубометров зараженной древесины

С начала 2024 года из Пермского края предотвращен вывоз 3685 кубометров зараженной лесопродукции. Она предназначалась для отправки в Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Турцию, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.