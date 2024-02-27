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Из Прикамья остановлен вывоз почти 4 тысяч кубометров зараженной древесины

Из Прикамья остановлен вывоз почти 4 тысяч кубометров зараженной древесины

27 февраля 2024, 13:36
Фото: 1MI
Древесина с личинками жуков вредителей были обнаружены в партиях, направлявшихся в четыре страны.

С начала 2024 года из Пермского края предотвращен вывоз 3685 кубометров зараженной лесопродукции. Она предназначалась для отправки в Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Турцию, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, в Кудымкарском городском округе в начале февраля при проведении досмотра 80 кубометров пиломатериалов хвойных пород были выявлены повреждения древесины, характерные для карантинных вредителей рода Monochamus. Лесопродукция предназначалась для отгрузки автотранспортом в Узбекистан.

Лабораторная экспертиза Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» подтвердила зараженность груза карантинными вредителями: были идентифицированы четыре личинки большого чёрного елового усача (Monochamus urussovi) и три личинки чёрного соснового усача (Monochamus galloprovincialis) в жизнеспособном состоянии.

По данному факту собственнику зараженных пиломатериалов было выдано предписание об устранении выявленного нарушения в сфере карантина растений. Согласно предписанию заражённые лесоматериалы подлежат обеззараживанию или уничтожению.

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