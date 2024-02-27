МЧС предупреждает пермяков о гололедице на дорогах

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Местами на дорогах в Пермском крае завтра, 28 февраля, ночью и утром ожидается гололедица. В пресс-службе регионального МЧС просят жителей быть внимательными и осторожными при передвижении по улицам.
Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию между автомобилями. Пешеходам нужно внимательнее смотреть на дорогу при переходе проезжей части. Предупредите своих родных и знакомых о грядущей погоде. О происшествиях нужно немедленно сообщить по телефонам 01, 101 или 112.