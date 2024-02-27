МЧС предупреждает пермяков о гололедице на дорогах

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию между автомобилями. Пешеходам нужно внимательнее смотреть на дорогу при переходе проезжей части. Предупредите своих родных и знакомых о грядущей погоде. О происшествиях нужно немедленно сообщить по телефонам 01, 101 или 112.