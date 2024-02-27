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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В МЧС Прикамья предупредили о гололедице 28 февраля

МЧС предупреждает пермяков о гололедице на дорогах

27 февраля 2024, 11:32
Фото: fusionbrain.ai

В МЧС Прикамья предупредили о гололедице 28 февраля

Спасатели просят быть осторожными.

Местами на дорогах в Пермском крае завтра, 28 февраля, ночью и утром ожидается гололедица. В пресс-службе регионального МЧС просят жителей быть внимательными и осторожными при передвижении по улицам.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию между автомобилями. Пешеходам нужно внимательнее смотреть на дорогу при переходе проезжей части. Предупредите своих родных и знакомых о грядущей погоде. О происшествиях нужно немедленно сообщить по телефонам 01, 101 или 112.

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