«Мир не переживет такого таланта». Пермяк дошел до финала в шоу «Битва шефов»

Агзамов отметил, что чеснок в блюде горчит — пережаренный. При этом он отметил, что кролик получился вкусным: «Если бы не чеснок — я бы его доел целиком. Вы молодец, что продолжаете традиции. Готовите из национальных и из местных продуктов, делаете это на высоком уровне. Я верю, что у вас есть все шансы победить».