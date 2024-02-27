«Мир не переживет такого таланта». Пермяк дошел до финала в шоу «Битва шефов»

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
33-летний Владимир Бурдин из Перми дошел до финала в шоу «Битва шефов». Мужчина, который работает шеф-поваров в четырехзвездочном ресторане в краевой столице, попал в команду к Ренату Агзамову. Рулет из кролика с муссом из репы понравился и Константину Ивлеву, однако он не взял его в команду.
«Блюдо неплохое, но, к большому сожалению, не мое. Хочется, чтобы такой яркий и мощный специалист усилил команду Рената. Он ест уже четвертую вилку — это все неспроста», — отметил Ивлев.
Пермяк описал свое блюдо так: «Старое пермское блюдо, я нашел его в старых учебниках, только переделал его на ресторанский манер. Кроме репы идет цветная капуста, сливки и сыр креметте. Я испытываю очень сильные эмоции, заикаюсь сейчас».
Агзамов отметил, что чеснок в блюде горчит — пережаренный. При этом он отметил, что кролик получился вкусным: «Если бы не чеснок — я бы его доел целиком. Вы молодец, что продолжаете традиции. Готовите из национальных и из местных продуктов, делаете это на высоком уровне. Я верю, что у вас есть все шансы победить».
В итоге пермяк дошел до финального этапа после приготовления нескольких блюд. В финале встретились по два участника из каждой команды — им предстояло за 40 минут приготовить блюдо, которое минимум на 50% состоит из авокадо.
«Решаю приготовить авокадо в двух текстурах: с крупной киноа и жареным тунцом. Сделаем горячее блюдо ресторанского типа, подается у меня в ресторане в Перми. Тунец пережаривать нельзя, иначе он будет очень сухой. Этот мир не переживет такого таланта», — с такими словами пермяк начал финальный этап.
«Что здесь пробовать? Четвертинка авокадо. Но оно никакое. Задача была приготовить блюдо из авокадо», — отметил Агзамов.
Пермяк не согласился с шефом, он отметил, что это чисто ресторанное блюдо, а количество авокадо превышает 50%. Блюдо не вызвала восторга и у Ивлева, в итоге пермяк не смог одержать победу в финале.