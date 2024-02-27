Нарушившую условия исправительных работ пермячку отправили за решетку

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Свердловский районный суд Перми заменил пермячке исправительные работы более строгим наказанием. Женщина неоднократно нарушала условия наказания, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Пермячка приговором суда в феврале 2023 года была осуждена за неоднократную розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним по статье 151.1 УК РФ, ей назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы.
При отбывании наказания виновной систематически допускались нарушения. Сначала она не желала обратиться по выданному предписанию для трудоустройства. После трудоустройства допускала неоднократные прогулы без уважительных причин. За каждое нарушение выносилось соответствующее предупреждение.
Суд рассмотрел представление районного филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю о замене осужденной женщине неотбытой части наказания в виде исправительных работ на более строгое и заменил назначенное ранее наказание в виде исправительных работ на лишение свободы.