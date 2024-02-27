Нарушившую условия исправительных работ пермячку отправили за решетку

При отбывании наказания виновной систематически допускались нарушения. Сначала она не желала обратиться по выданному предписанию для трудоустройства. После трудоустройства допускала неоднократные прогулы без уважительных причин. За каждое нарушение выносилось соответствующее предупреждение.