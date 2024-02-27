О том, как любили и чувствовали. В Перми запустят новый экскурсионный маршрут №300т

Маршрут пройдет по ул. Монастырская, 25 Октября, Ленина, Екатерининская, Сибирская, Героев Хасана и Комсомольскому проспекту. Время в пути составит около двух часов. В пресс-службе администрации Перми сообщают, что во время поездки будет две остановки: на Соборной площади, откуда можно полюбоваться видом на набережную Камы, и возле парка имени Горького, где участники экскурсии смогут погулять по парку или посмотреть на город с колеса обозрения.