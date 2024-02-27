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В марте в Перми появится новый экскурсионный маршрут автобуса №300т

О том, как любили и чувствовали. В Перми запустят новый экскурсионный маршрут №300т

27 февраля 2024, 05:00
Фото: properm.ru

В марте в Перми появится новый экскурсионный маршрут автобуса №300т

Тематические экскурсии запланированы на 1 и 8 марта.
Сюжет
Туризм

На автобусном маршруте №300т в Перми стартует серия экскурсий «Пермь вечерняя. Истории о любви» по новому маршруту. Первые рейсы запланированы на 1 и 8 марта в 19:30. Автобус будет курсировать от здания железнодорожного вокзала «Станция Пермь-1» по вечерним улицам города.

Маршрут пройдет по ул. Монастырская, 25 Октября, Ленина, Екатерининская, Сибирская, Героев Хасана и Комсомольскому проспекту. Время в пути составит около двух часов. В пресс-службе администрации Перми сообщают, что во время поездки будет две остановки: на Соборной площади, откуда можно полюбоваться видом на набережную Камы, и возле парка имени Горького, где участники экскурсии смогут погулять по парку или посмотреть на город с колеса обозрения.

На маршруте будут работать гиды: 1 марта — Наталья Казакевич, 8 марта — Андрей Чурин. Стоимость экскурсионной поездки — 600 рублей, в нее не входит посещение колеса обозрения. Зарезервировать билеты можно по телефону 2-780-580. Организаторы маршрута говорят, что поездка посвящена историям о том, как в Перми умели любить и чувствовать, она позволяет заново влюбиться в столицу Прикамья.

Экскурсионный маршрут №300т запущен в мае прошлого года, специально к 300-летию Перми. Его протяженность составляет 30 км, маршрут проходит через четыре района города — Ленинский, Дзержинский, Свердловский и Мотовилихинский.

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#Авто#Общество#Пермь#Туризм#Пермь 300#Экскурсия
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