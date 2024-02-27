Пермские власти расторгли соглашения с сервисами проката электросамокатов

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Мэрия Перми расторгла в одностороннем порядке соглашения с сервисами проката самокатов Whoosh и Urent. Это случилось еще в конце 2023 года, но информация появилась в публичной сфере только сейчас. Соглашения регулировали уровень скорости электросамокатов в городе и территории, где их использование запрещено, отмечает 59.RU.
В мэрии утверждают, что расторгли соглашение из-за нарушений со стороны партнеров, например, самокаты оставляли в местах, которые для этого не предназначены. Вдобавок, с 1 марта 2023 года начали действовать изменения в ПДД, теперь средства индивидуальной мобильности, в число которых входят и электросамокаты, являются транспортными средствами.
У городского департамента дорог и благоустройства нет прав по регулированию транспортных средств, при этом чиновники отказались вносить изменения в соглашение. Примечательно, что новые правила начали действовать 1 марта, но соглашение было расторгнуто только в конце года.
Сервисы проката самокатов заявили, что соблюдали все соглашения с городскими властями.
Ранее в мэрии заявили о планах ограничить использование электросамокатов в центральном планировочном районе — по сути, это весь центр города. На этой территории будет запрещена парковка не только прокатных электросамокатов, но и личных. В начале февраля прошли публичные слушания с обсуждением этих изменений.