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Пермские власти расторгли соглашения с сервисами проката электросамокатов

Пермские власти расторгли соглашения с сервисами проката электросамокатов

27 февраля 2024, 05:14
Фото: properm.ru
Чиновники планируют запретить парковку электросамокатов в центре города.

Мэрия Перми расторгла в одностороннем порядке соглашения с сервисами проката самокатов Whoosh и Urent. Это случилось еще в конце 2023 года, но информация появилась в публичной сфере только сейчас. Соглашения регулировали уровень скорости электросамокатов в городе и территории, где их использование запрещено, отмечает 59.RU.

В мэрии утверждают, что расторгли соглашение из-за нарушений со стороны партнеров, например, самокаты оставляли в местах, которые для этого не предназначены. Вдобавок, с 1 марта 2023 года начали действовать изменения в ПДД, теперь средства индивидуальной мобильности, в число которых входят и электросамокаты, являются транспортными средствами.

У городского департамента дорог и благоустройства нет прав по регулированию транспортных средств, при этом чиновники отказались вносить изменения в соглашение. Примечательно, что новые правила начали действовать 1 марта, но соглашение было расторгнуто только в конце года.

Сервисы проката самокатов заявили, что соблюдали все соглашения с городскими властями.

Ранее в мэрии заявили о планах ограничить использование электросамокатов в центральном планировочном районе — по сути, это весь центр города. На этой территории будет запрещена парковка не только прокатных электросамокатов, но и личных. В начале февраля прошли публичные слушания с обсуждением этих изменений.

границы городского центраграницы городского центра
границы городского центра
#Пермь#Электросамокаты#Самокаты
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