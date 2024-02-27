Пермские власти расторгли соглашения с сервисами проката электросамокатов

Ранее в мэрии заявили о планах ограничить использование электросамокатов в центральном планировочном районе — по сути, это весь центр города. На этой территории будет запрещена парковка не только прокатных электросамокатов, но и личных. В начале февраля прошли публичные слушания с обсуждением этих изменений.