Приговоренную к колонии журналистку Баязитову перевезли из Москвы в Пермь

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Осужденную журналистку Александру Баязитову перевезли в Пермь. Из СИЗО в Москве Баязитову забрали 16 февраля, через несколько дней она оказалась в краевой столице. Telegram-канал Baza утверждает со ссылкой на источники, что журналистка пожаловалась на нарушение прав. В письме, отправленном адвокату, она заявила, что ее этапировали в «пыточных условиях» — на два дня дали один паек, в купе ехали не четыре человека, а девять. Сейчас Баязитова якобы находится в женском СИЗО №5.
В ноябре 2023 года журналистку приговорили к 5 годам колонии по делу о вымогательстве у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Процесс проходил в закрытом режиме. ТАСС уточнял, что это связано с опасениями, что будет разглашена информация, способная навредить Минобороны — Промьсвязьбанк обслуживает сделки в интересах министерства.
Прокуратура просила приговорить Баязитову к 14 годам лишения свободы в колонии. Защита журналистки отмечала, что она страдает сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой. Кроме того, на иждивении у нее находится престарелая мать.
Помимо Баязитовой приговор по тому же делу получила ее помощница Ольга Архарова — 4 года колонии. Прокуратура требовала 13 лет. Несмотря на то, что суд назначил сроки в разы меньше, надзорное ведомство назвало решение суда обоснованным и не стало обжаловать.