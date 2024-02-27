Приговоренную к колонии журналистку Баязитову перевезли из Москвы в Пермь

Осужденную журналистку Александру Баязитову перевезли в Пермь. Из СИЗО в Москве Баязитову забрали 16 февраля, через несколько дней она оказалась в краевой столице. Telegram-канал Baza утверждает со ссылкой на источники, что журналистка пожаловалась на нарушение прав. В письме, отправленном адвокату, она заявила, что ее этапировали в «пыточных условиях» — на два дня дали один паек, в купе ехали не четыре человека, а девять. Сейчас Баязитова якобы находится в женском СИЗО №5.



В ноябре 2023 года журналистку приговорили к 5 годам колонии по делу о вымогательстве у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Процесс проходил в закрытом режиме. ТАСС уточнял, что это связано с опасениями, что будет разглашена информация, способная навредить Минобороны — Промьсвязьбанк обслуживает сделки в интересах министерства.