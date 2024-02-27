Приставы Пермского края ищут братьев-близнецов, которых прячет мать

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В Пермском крае судебные приставы ищут двух братьев-близнецов: Серафима и Семена Кустовых, родившихся 14 февраля 2007 года. 17-летние подростки зарегистрированы в селе Левино Большесосновского района, но не живут там. Мать, у которой отобрали родительские права, скрывает местонахождение детей.
Приставы призывают пермяков поделиться информацией о том, где находятся дети. Сообщить об этом можно в дежурную часть ГУФССП России по Пермскому краю по телефонам (342) 221-81-15, (342) 220-11-60.