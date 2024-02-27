Приставы Пермского края ищут братьев-близнецов, которых прячет мать

В Пермском крае судебные приставы ищут двух братьев-близнецов: Серафима и Семена Кустовых, родившихся 14 февраля 2007 года. 17-летние подростки зарегистрированы в селе Левино Большесосновского района, но не живут там. Мать, у которой отобрали родительские права, скрывает местонахождение детей.