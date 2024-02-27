properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Приставы Пермского края ищут братьев-близнецов, которых прячет мать

Приставы Пермского края ищут братьев-близнецов, которых прячет мать

27 февраля 2024, 06:27
Фото: Properm.ru / Приставы
Женщина лишена родительских прав.

В Пермском крае судебные приставы ищут двух братьев-близнецов: Серафима и Семена Кустовых, родившихся 14 февраля 2007 года. 17-летние подростки зарегистрированы в селе Левино Большесосновского района, но не живут там. Мать, у которой отобрали родительские права, скрывает местонахождение детей. 

Приставы призывают пермяков поделиться информацией о том, где находятся дети. Сообщить об этом можно в дежурную часть ГУФССП России по Пермскому краю по телефонам (342) 221-81-15, (342) 220-11-60.

Читайте также:
Не ходили в школу, жили с тараканами. У пермячки отобрали пять детейПермская школьница получила 750 тысяч рублей за ДТП, в которое попала по своей вине«Что же мне делать». Участница шоу «Беременна в 16» из Перми снова ждет ребенка
#Приставы#Пермь#Детский мир
Подпишитесь
Наблюдательный совет ПГНИУ рекомендовал Игоря Германова на пост ректора
Сегодня, 05:20
Приговоренную к колонии журналистку Баязитову перевезли из Москвы в Пермь
Сегодня, 04:51
В Центробанке пояснили, почему инфляция в Прикамье самая высокая в ПФО
Сегодня, 05:32
Пермские власти расторгли соглашения с сервисами проката электросамокатов
Сегодня, 05:14
Авиакомпанию Royal Flight лишат допуска к полетам из Перми по 21 маршруту
Сегодня, 05:07
Число холодных и снежных дней в Перми уменьшилось за последние 73 года
Сегодня, 03:45