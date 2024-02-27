С 1 февраля в России проиндексировано пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Каждый год в феврале происходят изменения в выплате пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Сколько выплачивают в 2024 году по уходу за детьми, кто и как может получить соцподдержку? Попробуем ответить на эти вопросы вместе с коллегами из newia.ru.
Индексация пособия в 2024 году: когда и на сколько
Индексация пособия по уходу за ребенком ежегодно проводится в феврале, исходя из уровня инфляции в стране. Так, с 1 февраля 2024 года сумма минимального размера денежной помощи была увеличена на коэффициент 1,074. Также в 2024 году был повышен максимальный порог ежемесячных выплат для работающих родителей — на 48% по сравнению с предыдущим годом.
Расчет пособия на ребенка до полутора лет
Чтобы самостоятельно произвести расчет выплаты, нужно суммировать свою зарплату за последние два года на основе справки о доходах. Полученная сумма делится на число календарных дней за минусом отпускных по беременности и родам и больничных. Затем этот результат умножается на 30 (среднее количество дней в месяце) — 40% от полученного результата и будет составлять размер пособия. При этом не стоит забывать, что есть минимальные и максимальные ограничения суммы ежемесячной соцпомощи.
Каков минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2024 году?
Минимальная сумма ежемесячной денежной помощи, которую можно получить по уходу за детьми, в 2024 году составляет 9227 рублей. Соцпомощь начисляется работающим родителям в случае ухода как за первенцем, так и за вторым и последующими малышами.
Неработающие граждане вместо выплаты по уходу за малышом получают единое пособие. Но на эту помощь они могут рассчитывать только в случае, если семья будет признана малоимущей.
А есть ли максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет?
Да, максимальная сумма соцпомощи устанавливается исходя из заработка родителя, который оформляет отпуск по уходу за малышом. Ее размер определяется как 40% среднего заработка за два последних года. Но выплата имеет ограничительный порог — не более 49 123 рублей в месяц.
Кто имеет право на назначение пособия?
Деньги может получать любой член семьи, оформивший отпуск по уходу за малышом. Это распространяется также на бабушек и дедушек, но только если они не являются получателями пенсии.
Можно ли отцу оформить пособие на ребенка до полутора лет?
Отец может оформить отпуск по уходу за малышом и получать ежемесячную денежную помощь. При этом с 2024 года можно взять на работе отпуск по уходу и тут же выйти на работу. Деньги всё равно будут приходить.
Как подать заявление на денежную помощь по уходу за ребенком?
Оформлением меры поддержки занимается работодатель. Заявителю следует лишь обратиться в отдел кадров или бухгалтерию по месту работы.
Какого числа приходят ежемесячные выплаты на ребенка до 1,5 лет?
Денежную помощь на детей до полутора лет начисляет и выплачивает Социальный фонд. Для этих выплат установлена единая дата — 8-е число каждого месяца, но только в случае если пособие выплачивается на карты «Мир». Если заявитель получает соцпомощь через «Почту России», то деньги могут прийти в любую дату — в период с 1-го по 25-е число.