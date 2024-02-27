С 1 февраля в России проиндексировано пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Чтобы самостоятельно произвести расчет выплаты, нужно суммировать свою зарплату за последние два года на основе справки о доходах. Полученная сумма делится на число календарных дней за минусом отпускных по беременности и родам и больничных. Затем этот результат умножается на 30 (среднее количество дней в месяце) — 40% от полученного результата и будет составлять размер пособия. При этом не стоит забывать, что есть минимальные и максимальные ограничения суммы ежемесячной соцпомощи.