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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В 2024 году цены на алкоголь в Прикамье вырастут на 24%

Санкции не помешали пермякам употреблять больше спиртного

27 февраля 2024, 10:13

В 2024 году цены на алкоголь в Прикамье вырастут на 24%

Рост потребления спиртного вызван реакцией пермяков на кризисные явления.

В 2023 году употребление алкоголя в 2023 году незначительно выросло, санкции не стали тому препятствующим фактором. Об этом рассказала корреспонденту Properm.ru старший преподаватель кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Юлия Стародумова.

Более половины населения Прикамья отдали предпочтение крепкому спиртному. Однако наблюдается заметное смещение в сторону слабых алкогольсодержащих напитков и вина, что говорит о стремлении пермяков вести более здоровый образ жизни. При этом потребителей не пугает повышение цен на продукт.

В 2024 году стоимость алкоголя в Пермском крае может вырасти на 24%. Причиной резкого роста цен стали косвенные федеральные налоги, подорожание сырья для производства и увеличение затрат на логистику.

Эксперт отмечает, что подъем потребления алкоголя с 2017 по 2023 годы связан с реакцией людей на кризисные явления. Такими стали пандемия коронавируса и легализация рынка спиртного. «Маркировка подакцизной продукции, закрытие нелегальных производителей, контроль над теневым рынком спиртного — все это направляет потребителя в сторону официальных продавцов алкоголя», — сказала Стародумова.

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#Финансы#Экономика#Цены#Пандемия#Коронавирус#Алкоголь#Санкции#Продукты#Здоровый образ жизни#Прикамье#Маркировка#Нелегальные производители#Теневой рынок
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