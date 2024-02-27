Санкции не помешали пермякам употреблять больше спиртного

Более половины населения Прикамья отдали предпочтение крепкому спиртному. Однако наблюдается заметное смещение в сторону слабых алкогольсодержащих напитков и вина, что говорит о стремлении пермяков вести более здоровый образ жизни. При этом потребителей не пугает повышение цен на продукт.