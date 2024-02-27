Санкции не помешали пермякам употреблять больше спиртного

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В 2023 году употребление алкоголя в 2023 году незначительно выросло, санкции не стали тому препятствующим фактором. Об этом рассказала корреспонденту Properm.ru старший преподаватель кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Юлия Стародумова.
Более половины населения Прикамья отдали предпочтение крепкому спиртному. Однако наблюдается заметное смещение в сторону слабых алкогольсодержащих напитков и вина, что говорит о стремлении пермяков вести более здоровый образ жизни. При этом потребителей не пугает повышение цен на продукт.
В 2024 году стоимость алкоголя в Пермском крае может вырасти на 24%. Причиной резкого роста цен стали косвенные федеральные налоги, подорожание сырья для производства и увеличение затрат на логистику.
Эксперт отмечает, что подъем потребления алкоголя с 2017 по 2023 годы связан с реакцией людей на кризисные явления. Такими стали пандемия коронавируса и легализация рынка спиртного. «Маркировка подакцизной продукции, закрытие нелегальных производителей, контроль над теневым рынком спиртного — все это направляет потребителя в сторону официальных продавцов алкоголя», — сказала Стародумова.