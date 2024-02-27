Сервис нетмонет реализовал возможность оплаты чаевых с баланса билайна

Во время тестирования сервиса клиенты билайна оставляли в среднем по 296,3 рубля чаевых. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно в интерфейсе нетмонет выбрать размер чаевых — от 10 до 25% от суммы чека или указать свою сумму, затем выбрать опцию «Другие способы оплаты» и «Оплатить с баланса телефона», ввести номер билайна и подтвердить транзакцию полученным в SMS одноразовым кодом.