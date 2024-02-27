Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на этой неделе

Конец февраля в Кемеровской области будет комфортным для старта дачного сезона. Ночью в регионе ожидаются заморозки, а днем — теплая и солнечная погода. В начале недели на погоду повлияет антициклон, а затем с каждым днем в Кузбассе прогнозируется постепенное потепление, сообщили в Кемеровском гидрометеоцентре.