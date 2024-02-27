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Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на этой неделе

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на этой неделе

27 февраля 2024, 04:32
Фото: 1MI
В регионе почти не ожидается осадков.

Конец февраля в Кемеровской области будет комфортным для старта дачного сезона. Ночью в регионе ожидаются заморозки, а днем — теплая и солнечная погода. В начале недели на погоду повлияет антициклон, а затем с каждым днем в Кузбассе прогнозируется постепенное потепление, сообщили в Кемеровском гидрометеоцентре.

Издание VSE42.Ru обращает внимание, что по прогнозу синоптиков первые дни весны будут характеризоваться легкими заморозками по ночам. Днем температура воздуха будет повышаться до легкой «минусовой» температуры, осадков преимущественно не ожидается.

#Общество#Прогноз погоды
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