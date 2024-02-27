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24 февраля в Перми скончалась 26-летняя учительница школы «Дуплекс»

Скончалась 26-летняя учительница пермской школы «Дуплекс»

27 февраля 2024, 09:22
Фото: vk.com/school_duplex

24 февраля в Перми скончалась 26-летняя учительница школы «Дуплекс»

В школе не уточняют болезнь, с которой боролась девушка.

В Перми скончалась 26-летняя преподавательница школы «Дуплекс» Виктория Батракова. Ее не стало 24 февраля. В школе отмечают, что она долго и тяжело болела.

Виктория Батракова родилась и окончила школу в Куеде, с 2015 по 2023 годы училась в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. В школе «Дуплекс» работала с сентября 2020 года — была учителем математики, информатики и технологии.

«Мы навсегда запомним Викторию Олеговну как ответственного и исполнительного сотрудника, готового прийти на помощь в любой ситуации», — отмечают в сообществе школы.

В комментариях пермяки выражают соболезнования и пишут, что дети в школе любили и уважали Викторию Батракову.

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#Пермь#Детский мир#Образование#Школа
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