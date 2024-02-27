Скончалась 26-летняя учительница пермской школы «Дуплекс»

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В Перми скончалась 26-летняя преподавательница школы «Дуплекс» Виктория Батракова. Ее не стало 24 февраля. В школе отмечают, что она долго и тяжело болела.
Виктория Батракова родилась и окончила школу в Куеде, с 2015 по 2023 годы училась в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. В школе «Дуплекс» работала с сентября 2020 года — была учителем математики, информатики и технологии.
«Мы навсегда запомним Викторию Олеговну как ответственного и исполнительного сотрудника, готового прийти на помощь в любой ситуации», — отмечают в сообществе школы.
В комментариях пермяки выражают соболезнования и пишут, что дети в школе любили и уважали Викторию Батракову.