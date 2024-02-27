СОГАЗ стал официальным страховщиком «Игр Будущего»

Posted 27 февраля, 10:35
Published 27 февраля, 10:35
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Жизнь и здоровье спортсменов и волонтеров Международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал «Игры Будущего» застрахованы на период проведения мероприятия. Страховая программа предусматривает выплату в случае непредвиденных травм и несчастных случаев на площадке.
Также по договору застрахована ответственность перед третьими лицами при использовании спортивного оборудования.
«Игры Будущего» — зрелищное спортивное шоу нового формата, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях. Турнир проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2000 лучших спортсменов и киберспортсменов со всего мира. Общий призовой фонд турнира — более $10 млн.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.