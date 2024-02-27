Соликамец организовал незаконный вывоз 28 тонн чугунного трубопровода с предприятия

Летом 2019 года мужчина решил выкопать чугунные трубы на территории одного из предприятий города. Он знал, где проложен трубопровод, который много лет не эксплуатируется. Решив для себя, что никакой хозяйственной пользы от многометровых труб в настоящее время уже нет, обвиняемый запланировал сдать их на металл и заработать на этом деньги.