Соликамец организовал незаконный вывоз 28 тонн чугунного трубопровода с предприятия

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Соликамска. Мужчина обвиняется в краже чугунного трубопровода с территории одного из предприятий города, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Летом 2019 года мужчина решил выкопать чугунные трубы на территории одного из предприятий города. Он знал, где проложен трубопровод, который много лет не эксплуатируется. Решив для себя, что никакой хозяйственной пользы от многометровых труб в настоящее время уже нет, обвиняемый запланировал сдать их на металл и заработать на этом деньги.
Из числа своих знакомых фигурант собрал временную трудовую бригаду и озвучил свою идею. Он убедил товарищей в том, что деятельность законная и у него имеются все необходимые документы на проведение земельных работ.
В бригаде обвиняемого был экскаваторщик, тракторист, водители кран-борта и ломовоза, которыми он руководил и лично контролировал. С утра и до вечера техника работала на участке, а по завершении каждой смены фрагменты чугунного трубопровода отвозились в пункт приемки металла, где фигурант получал наличные. Часть он отдавал нанятым рабочим, остальное оставлял себе.
Предприимчивого соликамца сотрудники полиции задержали на месте преступления в самый разгар рабочего дня.
Сейчас соликамец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Всего в результате преступной деятельности разнорабочих, которыми руководил обвиняемый, было выкопано 411 метров чугунных труб общей массой более 28 тонн. Как установили полицейские, имущество являлось собственностью предприятия и состояло на балансе. Ущерб потерпевшей стороне составил свыше 400 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия он был возмещен в полном объеме.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.