properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Сотрудники завода ОМК в Чусовом могут бесплатно заниматься спортом

Сотрудники завода ОМК в Чусовом могут бесплатно заниматься спортом

27 февраля 2024, 12:00
Фото: пресс-служба ОМК
Для сотрудников доступны бассейн и тренажерный зал.

Сотрудники ОМК в Чусовом получили возможность за счет работодателя посещать бассейн и заниматься в тренажерном зале городского спортивно-оздоровительного комплекса.

Чусовской завод ОМК ежедневно арендует для своих сотрудников тренажерный зал, в котором могут заниматься одновременно 20 человек с дипломированными тренерами, а также плавательную дорожку для 11 человек в бассейне. Каждый сотрудник может посещать два занятия в неделю на выбор. По пожеланиям сотрудников организовали занятия в тренажерном зале для мужских и женских групп отдельно. В январе организовали 76 спортивных занятий.

«Наша забота о сотрудниках не ограничивается только созданием комфортных и безопасных условий труда. Нам важно, чтобы заводчане были здоровы и имели возможность заниматься физкультурой, поддерживать себя в хорошей физической форме. Поэтому и организовали бесплатные занятия в тренажерном зале и бассейне. Для удобства запустили онлайн-сервис по бронированию занятий, также разрабатываем мобильное приложение», — отметила директор по персоналу чусовского завода ОМК Жанна Леушина.
#Новости компаний#Пермь
Подпишитесь
В России сбои в работе Telegram, YouTube и «Вконтакте»
Сегодня, 10:38
В Перми начался судебный процесс по делу тюремного криминального авторитета**
Сегодня, 07:41
Скончалась 26-летняя учительница пермской школы «Дуплекс»
Сегодня, 09:22
Это для шиншилл! Пермяк с огромной партией конопли остался на свободе
Сегодня, 08:33
Суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 годам колонии за сожжение Корана
Сегодня, 08:29
«Ералаш — это копия меня». Звезда «Слова пацана» из Лысьвы рассказал о своей жизни
Сегодня, 07:27