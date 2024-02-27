Сотрудники завода ОМК в Чусовом могут бесплатно заниматься спортом

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Сотрудники ОМК в Чусовом получили возможность за счет работодателя посещать бассейн и заниматься в тренажерном зале городского спортивно-оздоровительного комплекса.
Чусовской завод ОМК ежедневно арендует для своих сотрудников тренажерный зал, в котором могут заниматься одновременно 20 человек с дипломированными тренерами, а также плавательную дорожку для 11 человек в бассейне. Каждый сотрудник может посещать два занятия в неделю на выбор. По пожеланиям сотрудников организовали занятия в тренажерном зале для мужских и женских групп отдельно. В январе организовали 76 спортивных занятий.
«Наша забота о сотрудниках не ограничивается только созданием комфортных и безопасных условий труда. Нам важно, чтобы заводчане были здоровы и имели возможность заниматься физкультурой, поддерживать себя в хорошей физической форме. Поэтому и организовали бесплатные занятия в тренажерном зале и бассейне. Для удобства запустили онлайн-сервис по бронированию занятий, также разрабатываем мобильное приложение», — отметила директор по персоналу чусовского завода ОМК Жанна Леушина.