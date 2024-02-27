Сотрудники завода ОМК в Чусовом могут бесплатно заниматься спортом

Чусовской завод ОМК ежедневно арендует для своих сотрудников тренажерный зал, в котором могут заниматься одновременно 20 человек с дипломированными тренерами, а также плавательную дорожку для 11 человек в бассейне. Каждый сотрудник может посещать два занятия в неделю на выбор. По пожеланиям сотрудников организовали занятия в тренажерном зале для мужских и женских групп отдельно. В январе организовали 76 спортивных занятий.