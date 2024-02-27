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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В Перми в ближайшие годы архитектурная подсветка появится на 93 зданиях

Стало известно, на каких домах в Перми вскоре появится архитектурная подсветка

27 февраля 2024, 12:51
Фото: администрация Перми

В Перми в ближайшие годы архитектурная подсветка появится на 93 зданиях

Депутаты Пермской городской думы одобрили расходные обязательства.

В ближайшие три года в Перми планируют установить архитектурную подсветку на фасадах ещё 93 зданий в центре города. Депутаты гордумы в рамках пленарного заседания одобрили расходное обязательство на эти цели, сообщает «РБК-Пермь»

В этом году на развитие проекта в Перми намерены дополнительно направить 215 млн рублей. В ближайшие годы освещение может появиться на протяжении всей ул. Сибирской — от ул. Монастырской до пл. Карла Маркса, а также на участках ул. Ленина от ул. Клименко до Комсомольского проспекта и от ул. Крисанова до пл. Гайдара.

Ранее сообщалось, что средства будут выделены на условиях софинансирования: 95% из краевого и 5% из местного бюджетов.

Помимо этого, предусмотрены дополнительные средства на продолжение установки в Перми архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий на ул. Ленина от пересечения с Комсомольским проспектом до ул. 25-го Октября, а также здания по ул. Крисанова, 19.

Программа по установке архитектурной подсветки в городе была запущена в 2020 году. Ранее озвучивалось, что департамент благоустройства на эти цели в 2024 году может получить 40 млн рублей и по 35 млн рублей в 2025–2026 годах. Планировалось, что общий объем финансирования за шесть лет составит 361 млн рублей.

Кром того, предлагалось также сохранить целевое назначение остатков ассигнований, не израсходованных в 2023 году: по объекту «Архитектурная подсветка зданий по Комсомольскому проспекту» в 2024 году в сумме 30,2 млн рублей, в 2025 году — в сумме 16,6 млн рублей. Кроме того, есть остаток и по объекту «Архитектурная подсветка зданий по ул. Ленина» в 2024 году в размере 9,3 млн рублей.

Архитектурную подсветку на центральных улицах Перми начали массово устанавливать при подготовке к 300-летию города. Жители некоторых домов, на которых планировалась подсветка, выступали против или ставили определенные условия городским властям. Почти со всеми удалось договориться, кроме жителей дома по ул. Комсомольский проспект, 69.

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