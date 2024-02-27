properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 годам колонии за сожжение Корана

Суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 годам колонии за сожжение Корана

27 февраля 2024, 08:29
Фото: Telegram-канал Кадырова
Мужчину обвинили по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих.

Решением суда в Грозном Никита Журавель приговорен к трем годам и шести месяцам в исправительной колонии общего режима. В мае прошлого года в Волгограде мужчина сжег Коран. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе допроса на месте задержания мужчина признался, что акт сожжения священной книги мусульман он провел по указанию украинских спецслужб. Дело было передано для рассмотрения в СУ СК по Чеченской республике. Журавеля обвинили по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и по ч. 2 ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих) и доставили в СИЗО Грозного.

Потерпевшими по делу прошли 13 имамов грозненских мечетей. Суд полностью удовлетворил запрос прокуратуры о лишении свободы Журавеля сроком на 3,5 года. Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил в сеть кадры встречи с Никитой. По словам Кадырова, Журавель — это «ярко выраженный провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб». За совершение преступления в Волгограде мужчина получил 10 тыс. рублей от СБУ.

Читайте также:
В Перми начался судебный процесс по делу тюремного криминального авторитета**Приговоренную к колонии журналистку Баязитову перевезли из Москвы в Пермь
#Рамзан Кадыров#Прокуратура#Волгоград#Оскорбление чувств верующих#Хулиганство#Грозный#Коран#ТАСС#Никита Журавель#Украинские спецслужбы#СУ СК по Чеченской республике#Ч.2 ст. 213 УК РФ#Ч. 2 ст. 148 УК#СИЗО Грозного#Имамы грозненских мечетей#Европейские спецслужбы#СБУ
Подпишитесь
В России сбои в работе Telegram, YouTube и «Вконтакте»
Сегодня, 10:38
В Перми начался судебный процесс по делу тюремного криминального авторитета**
Сегодня, 07:41
Скончалась 26-летняя учительница пермской школы «Дуплекс»
Сегодня, 09:22
Это для шиншилл! Пермяк с огромной партией конопли остался на свободе
Сегодня, 08:33
«Ералаш — это копия меня». Звезда «Слова пацана» из Лысьвы рассказал о своей жизни
Сегодня, 07:27