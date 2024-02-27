Суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 годам колонии за сожжение Корана

В ходе допроса на месте задержания мужчина признался, что акт сожжения священной книги мусульман он провел по указанию украинских спецслужб. Дело было передано для рассмотрения в СУ СК по Чеченской республике. Журавеля обвинили по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и по ч. 2 ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих) и доставили в СИЗО Грозного.