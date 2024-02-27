Суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 годам колонии за сожжение Корана

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:38
Решением суда в Грозном Никита Журавель приговорен к трем годам и шести месяцам в исправительной колонии общего режима. В мае прошлого года в Волгограде мужчина сжег Коран. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе допроса на месте задержания мужчина признался, что акт сожжения священной книги мусульман он провел по указанию украинских спецслужб. Дело было передано для рассмотрения в СУ СК по Чеченской республике. Журавеля обвинили по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и по ч. 2 ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих) и доставили в СИЗО Грозного.
Потерпевшими по делу прошли 13 имамов грозненских мечетей. Суд полностью удовлетворил запрос прокуратуры о лишении свободы Журавеля сроком на 3,5 года. Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил в сеть кадры встречи с Никитой. По словам Кадырова, Журавель — это «ярко выраженный провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб». За совершение преступления в Волгограде мужчина получил 10 тыс. рублей от СБУ.