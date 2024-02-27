Техник-механик из Соликамска убит во время проведения СВО

О военнослужащем известно, что он родился 31 октября 1975 года. В 1991 году соликамец окончил школу №12, затем ПТУ №73 и выучился на техника-механика в Соликамском автомобильно-дорожном колледже. У мужчины было высшее образование, однако в пресс-службе администрации городского округа не уточняют, какой вуз он оканчивал. Евгений Майер работал на градообразующих предприятиях города.