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В Соликамске прощаются с 48-летним погибшим на СВО Евгением Майером

Техник-механик из Соликамска убит во время проведения СВО

27 февраля 2024, 06:15
Фото: пресс-служба администрации Соликамского городского округа

В Соликамске прощаются с 48-летним погибшим на СВО Евгением Майером

Мужчина имел среднее и высшее профессиональное образование.

Сегодня, 27 февраля, в 12:00 в ДК завода «Урал» в Соликамске состоится прощание с погибшим в ходе спецоперации Евгением Майером.

О военнослужащем известно, что он родился 31 октября 1975 года. В 1991 году соликамец окончил школу №12, затем ПТУ №73 и выучился на техника-механика в Соликамском автомобильно-дорожном колледже. У мужчины было высшее образование, однако в пресс-службе администрации городского округа не уточняют, какой вуз он оканчивал. Евгений Майер работал на градообразующих предприятиях города.

СВО началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года. Она завершится, когда будут выполнены все поставленные задачи, неоднократно заявляли российские власти. Число убитых военнослужащих не разглашается с осени 2022 года.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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