«Точка» выплатит клиентам заблокированные на счетах Qiwi средства

Как сообщает interfax-russia.ru, «Точка» намерена выкупить у владельцев счетов права требования к Qiwi Банку, что означает взятие банком на себя рисков по последующему взысканию этих средств. Планируется, что «Точка» будет выкупать права требования на заблокированные средства у тех клиентов, потери которых не покрываются по страховке. Первые выплаты от «Точки» запланированы на 5 марта.