«Точка» выплатит клиентам заблокированные на счетах Qiwi средства

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Как сообщает interfax-russia.ru, «Точка» намерена выкупить у владельцев счетов права требования к Qiwi Банку, что означает взятие банком на себя рисков по последующему взысканию этих средств. Планируется, что «Точка» будет выкупать права требования на заблокированные средства у тех клиентов, потери которых не покрываются по страховке. Первые выплаты от «Точки» запланированы на 5 марта.
Генеральный директор «Точки» Андрей Завадских уточнил, что примерно 20 тысяч клиентов банка имели счета в Qiwi на общую сумму около восьми миллиардов рублей, которые не покрываются страховкой АСВ. Он отметил, что для многих держателей счетов эти деньги являются критически важными для их бизнеса.
Один из акционеров банка, компания «Интеррос» Владимира Потанина, поддержала намерения «Точки» выкупить права требования.
Напомним, что 21 февраля Центробанк аннулировал лицензию Qiwi Банка на осуществление банковских операций из-за нарушения действующего законодательства, включая отмывание денег, финансирование терроризма и незаконное использование персональных данных клиентов для создания Qiwi-кошельков и проведения операций без их согласия.