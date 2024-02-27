Ученые создали нейросеть для диагностики оспы обезьян

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Нейросеть, обученная учеными, способна определить оспу обезьян с точностью более 90%. Сейчас ученые планируют разработать мобильное приложение, чтобы можно было применять нейросеть на практике, пишет RT.
Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и их коллеги из Индии создали нейросеть, которая поможет врачам диагностировать оспу обезьян — это заболевание, которое периодически происходит во всем мире. Об этом сообщила пресс-служба университета. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.
Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое может передаваться от человека к человеку или от животных к человеку. Впервые вирус был обнаружен в 1958 году в Дании у лабораторных обезьян. С 2005 года в некоторых странах Африки были зарегистрированы случаи оспы обезьян. В мае 2022 года инфекция начала распространяться на других континентах, и до сих пор продолжают отмечаться отдельные случаи. Оспа обезьян может вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов и лихорадку. Большинство людей полностью выздоравливают после этого заболевания, но у некоторых оно протекает тяжело.
Для диагностики оспы обезьян используется ПЦР-тест, который анализирует образцы из пораженных участков кожи пациента. Однако врачи могут ошибочно принять проявления оспы обезьян за признаки других болезней, таких как ветряная оспа, корь или чесотка. Внешние симптомы всех этих заболеваний очень похожи.
Чтобы решить эту проблему, ученые создали нейросеть, которая может определить оспу обезьян по фотографии высыпаний на коже пациента. Нейросеть обучена идентифицировать признаки этого заболевания с точностью до 93,4%. Врачам будет необходимо установить специальное приложение на свой телефон и загрузить фотографию пораженного участка в программу для анализа.