Ученые создали нейросеть для диагностики оспы обезьян

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое может передаваться от человека к человеку или от животных к человеку. Впервые вирус был обнаружен в 1958 году в Дании у лабораторных обезьян. С 2005 года в некоторых странах Африки были зарегистрированы случаи оспы обезьян. В мае 2022 года инфекция начала распространяться на других континентах, и до сих пор продолжают отмечаться отдельные случаи. Оспа обезьян может вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов и лихорадку. Большинство людей полностью выздоравливают после этого заболевания, но у некоторых оно протекает тяжело.