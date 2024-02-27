В Кузбассе выросло число вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей

Более оплачиваемые вакансии в Кузбассе возникают в сферах транспорта, логистики, перевозок, сервисного обслуживания, строительстве и некоторых других, сообщает VSE42.Ru. По статистике, около 50% предложений с зарплатой от 100 тыс. рублей предполагаю работу вахтой или четкий результат работы, зависящий от количества сделанных заказов, рейсов или часов при ненормированном графике.