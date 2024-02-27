В Кузбассе выросло число вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Специалисты проанализировали вакансии, размещенные в Кемеровской области. В течение 2023 года работодатели нарастили число вакансий с предложением выше рынка, увеличивали зарплату. Аналитики сервиса «Зарплата.ру» отметили, что количество предложений с зарплатами от 100 тыс. рублей за прошлый год увеличилось на 10%.
Более оплачиваемые вакансии в Кузбассе возникают в сферах транспорта, логистики, перевозок, сервисного обслуживания, строительстве и некоторых других, сообщает VSE42.Ru. По статистике, около 50% предложений с зарплатой от 100 тыс. рублей предполагаю работу вахтой или четкий результат работы, зависящий от количества сделанных заказов, рейсов или часов при ненормированном графике.