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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

В Кузбассе выросло число вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей

В Кузбассе выросло число вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей

27 февраля 2024, 04:23
Фото: 1MI
Специалисты рассказали, в каких сферах работодатели столько платят.

Специалисты проанализировали вакансии, размещенные в Кемеровской области. В течение 2023 года работодатели нарастили число вакансий с предложением выше рынка, увеличивали зарплату. Аналитики сервиса «Зарплата.ру» отметили, что количество предложений с зарплатами от 100 тыс. рублей за прошлый год увеличилось на 10%.

Более оплачиваемые вакансии в Кузбассе возникают в сферах транспорта, логистики, перевозок, сервисного обслуживания, строительстве и некоторых других, сообщает VSE42.Ru. По статистике, около 50% предложений с зарплатой от 100 тыс. рублей предполагаю работу вахтой или четкий результат работы, зависящий от количества сделанных заказов, рейсов или часов при ненормированном графике.

#Работа#Общество
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