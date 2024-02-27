В Минздраве Прикамья рассказали о пострадавших в ДТП автобуса с трактором

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
С места аварии автобуса с трактором на трассе Чернушка-Тюш в больницу поступили шесть человек. Инцидент произошел 26 февраля около 19:30. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Прикамья корреспонденту Properm.ru.
По данным ведомства, пятерым была оказана медицинская помощь, после этого они были отправлены на амбулаторное лечение. Один пострадавший был оставлен на лечение в условиях стационара. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.
По предварительной информации, водитель автобуса не выдержал безопасной дистанции и врезался в трактор «Кировец». За рулем общественного транспорта находился мужчина 1970 года рождения. Судя по видео из соц. сетей, автобус получил значительные механические повреждения.
По факту ДТП проводится проверка.