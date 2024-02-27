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В Минздраве Прикамья рассказали о пострадавших в ДТП автобуса с трактором

В Минздраве Прикамья рассказали о пострадавших в ДТП автобуса с трактором

27 февраля 2024, 13:01
Фото: vk.com/cherntoday
Шесть человек были отправлены в больницу.
Сюжет
Дтп

С места аварии автобуса с трактором на трассе Чернушка-Тюш в больницу поступили шесть человек. Инцидент произошел 26 февраля около 19:30. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Прикамья корреспонденту Properm.ru.

По данным ведомства, пятерым была оказана медицинская помощь, после этого они были отправлены на амбулаторное лечение. Один пострадавший был оставлен на лечение в условиях стационара. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительной информации, водитель автобуса не выдержал безопасной дистанции и врезался в трактор «Кировец». За рулем общественного транспорта находился мужчина 1970 года рождения. Судя по видео из соц. сетей, автобус получил значительные механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.

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