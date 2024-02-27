В Перми 27 февраля на улицах Максима Горького и Пушкина встали трамваи

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:23
Сегодня, вечером 27 февраля, на улицах Максима Горького было приостановлено движение трамваев. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь | новости».
По сообщению очевидца, в одном из трамваев во время движения упала и ударилась головой женщина. В пресс-службе дептранса Перми корреспонденту Properm.ru, рассказали, что движение трамваев 6, 8 и 11 маршрутов на пересечении улиц Максима Горького и Пушкина было остановлено в 16:42.
На место инцидента были оперативно вызваны сотрудники ГИБДД, а также бригада скорой помощи. Движение трамваев было восстановлено.