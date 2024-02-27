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В Перми 27 февраля на улицах Максима Горького и Пушкина встали трамваи

В Перми 27 февраля на улицах Максима Горького и Пушкина встали трамваи

27 февраля 2024, 14:00
Для выяснения обстоятельства на место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД.

Сегодня, вечером 27 февраля, на улицах Максима Горького было приостановлено движение трамваев. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь | новости».

По сообщению очевидца, в одном из трамваев во время движения упала и ударилась головой женщина. В пресс-службе дептранса Перми корреспонденту Properm.ru, рассказали, что движение трамваев 6, 8 и 11 маршрутов на пересечении улиц Максима Горького и Пушкина было остановлено в 16:42.

На место инцидента были оперативно вызваны сотрудники ГИБДД, а также бригада скорой помощи. Движение трамваев было восстановлено.

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#Происшествия#Пермь#Гибдд#Скорая помощь#Трамваи#Пушкина#Максим Горького
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