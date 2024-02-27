В Перми 27 февраля на улицах Максима Горького и Пушкина встали трамваи

По сообщению очевидца, в одном из трамваев во время движения упала и ударилась головой женщина. В пресс-службе дептранса Перми корреспонденту Properm.ru, рассказали, что движение трамваев 6, 8 и 11 маршрутов на пересечении улиц Максима Горького и Пушкина было остановлено в 16:42.