В Перми продлевают автобусный маршрут №35

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Маршрут следования автобуса №35 в Перми продлят от остановочного пункта «Пермский академический Театр-Театр» для улучшения доступности улицы Окулова. Изменения вступят в силу с 1 марта, сообщает администрация города.
Автобусы будут следовать вверх по улице Крисанова до одноименной остановки на улице Окулова. В обратном направлении автобусы проследуют по улице Петропавловской с остановками «Сквер им. Олега Новосёлова» и «Улица Плеханова». В связи с продлением маршрута на линию будет выпущен дополнительный автобус.
Ранее общественного транспорта на этом направлении не было. Маршрут создаст связь фонда поддержки участников СВО и нового здания музея PERMM с улицей Попова, где можно совершить пересадку на маршруты в другие районы города, дополнительно подчеркивают в мэрии.