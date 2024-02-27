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В Перми продлевают автобусный маршрут №35

В Перми продлевают автобусный маршрут №35

27 февраля 2024, 07:26
Фото: properm.ru
Автобусы начнут следовать до улицы Окулова с 1 марта.

Маршрут следования автобуса №35 в Перми продлят от остановочного пункта «Пермский академический Театр-Театр» для улучшения доступности улицы Окулова. Изменения вступят в силу с 1 марта, сообщает администрация города.

Автобусы будут следовать вверх по улице Крисанова до одноименной остановки на улице Окулова. В обратном направлении автобусы проследуют по улице Петропавловской с остановками «Сквер им. Олега Новосёлова» и «Улица Плеханова». В связи с продлением маршрута на линию будет выпущен дополнительный автобус.

Ранее общественного транспорта на этом направлении не было. Маршрут создаст связь фонда поддержки участников СВО и нового здания музея PERMM с улицей Попова, где можно совершить пересадку на маршруты в другие районы города, дополнительно подчеркивают в мэрии.

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#Пермская езда#Автобус#Транспорт#Автобусный маршрут
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