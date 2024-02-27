В Перми продлевают автобусный маршрут №35

Автобусы будут следовать вверх по улице Крисанова до одноименной остановки на улице Окулова. В обратном направлении автобусы проследуют по улице Петропавловской с остановками «Сквер им. Олега Новосёлова» и «Улица Плеханова». В связи с продлением маршрута на линию будет выпущен дополнительный автобус.