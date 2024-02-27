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Posted Сегодня, 03:07

Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

В Перми прозвучат сирены в начале марта

В Перми прозвучат сирены в начале марта

27 февраля 2024, 03:07
Фото: Изображение Midjourney
Проверка систем будет в течение трех минут.

В краевой столице 6 марта проведут комплексную проверку готовности системы оповещения населения. Утром с 10:40 до 10:43 в городе будет звучать сирена и речевое оповещение.

Пермские чиновники призывают жителей города быть спокойными в это время, по ТВ и радио также будет оповещение. Вдобавок, по городу будут ездить автомобили с громкоговорителями, из которых будет звучать информация о проверке систем оповещения. Проверка плановая, она носит учебный характер.

Последний раз проверка систем в Перми была в октябре прошлого года.

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#Пермь#Сирена#Система оповещения#Проверка#Звуковая сирена
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