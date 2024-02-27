В Перми прозвучат сирены в начале марта

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
В краевой столице 6 марта проведут комплексную проверку готовности системы оповещения населения. Утром с 10:40 до 10:43 в городе будет звучать сирена и речевое оповещение.
Пермские чиновники призывают жителей города быть спокойными в это время, по ТВ и радио также будет оповещение. Вдобавок, по городу будут ездить автомобили с громкоговорителями, из которых будет звучать информация о проверке систем оповещения. Проверка плановая, она носит учебный характер.
Последний раз проверка систем в Перми была в октябре прошлого года.