В Перми прозвучат сирены в начале марта

Пермские чиновники призывают жителей города быть спокойными в это время, по ТВ и радио также будет оповещение. Вдобавок, по городу будут ездить автомобили с громкоговорителями, из которых будет звучать информация о проверке систем оповещения. Проверка плановая, она носит учебный характер.