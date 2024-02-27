В Перми следователя отправили под домашний арест за ДТП на перекрестке

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Updated Сегодня, 12:00
В Перми расследуется уголовное дело в отношении следователя Индустриального отдела СУ СКР по Пермскому краю, следует из официального сообщения Свердловского районного суда. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
В ведомстве ЧП не комментируют. По имеющейся информации, молодой мужчина сбил переходящую по пешеходному переходу проезжую часть женщину. Мужчину задержали после аварии 16 января.
ДТП со смертельным исходом произошло еще 16 января 2024 года, первый раз меру пресечения сотруднику следкома избрали 17 января на один месяц и 10 суток. Он был отправлен под домашний арест. По информации журналиста Properm.ru, его коллеги, расследующие смертельное ДТП, просили отправить виновника аварии в СИЗО.
21 февраля срок содержания его под стражей был продлен до 26 апреля, как и срок расследования уголовного дела.