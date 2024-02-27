В Перми следователя отправили под домашний арест за ДТП на перекрестке

ДТП со смертельным исходом произошло еще 16 января 2024 года, первый раз меру пресечения сотруднику следкома избрали 17 января на один месяц и 10 суток. Он был отправлен под домашний арест. По информации журналиста Properm.ru, его коллеги, расследующие смертельное ДТП, просили отправить виновника аварии в СИЗО.