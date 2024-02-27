В пермском кинотеатре покажут послание Владимира Путина Федеральному собранию

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
В Перми на большом экране покажут послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция состоится в четверг, 29 февраля, в 14:00 в кинотеатре «Синема 5» в торгово-развлекательном центре «iMALL Эспланада», первым обратил внимание «РБК Пермь».
Билеты на сайте кинотеатра можно забронировать заранее. Вход будет бесплатным при наличии свободных мест в зале. Длительность трансляции послания составит 3 часа. Известно, что показы состоятся в Перми и еще 16 городах России, в числе которых Санкт-Петербург, Казань, Курск, Саратов, Чебоксары, Оренбург и другие.