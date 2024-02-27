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В Перми послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатре

В пермском кинотеатре покажут послание Владимира Путина Федеральному собранию

27 февраля 2024, 06:41
Фото: vk.com/kremlin_news

В Перми послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатре

Трансляция состоится в зале «Комфорт».

В Перми на большом экране покажут послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция состоится в четверг, 29 февраля, в 14:00 в кинотеатре «Синема 5» в торгово-развлекательном центре «iMALL Эспланада», первым обратил внимание «РБК Пермь».

Фото: cinema5.ru

Билеты на сайте кинотеатра можно забронировать заранее. Вход будет бесплатным при наличии свободных мест в зале. Длительность трансляции послания составит 3 часа. Известно, что показы состоятся в Перми и еще 16 городах России, в числе которых Санкт-Петербург, Казань, Курск, Саратов, Чебоксары, Оренбург и другие.

Пермяки уже бронируют места на просмотр трансляции.Пермяки уже бронируют места на просмотр трансляции.
Пермяки уже бронируют места на просмотр трансляции.
Фото: cinema5.ru
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#Общество#Пермь#Владимир Путин#Путин#Кино#Президент
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