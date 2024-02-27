В пермском кинотеатре покажут послание Владимира Путина Федеральному собранию

Билеты на сайте кинотеатра можно забронировать заранее. Вход будет бесплатным при наличии свободных мест в зале. Длительность трансляции послания составит 3 часа. Известно, что показы состоятся в Перми и еще 16 городах России, в числе которых Санкт-Петербург, Казань, Курск, Саратов, Чебоксары, Оренбург и другие.