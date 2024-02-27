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В Пермском крае автобус врезался в трактор

В Пермском крае автобус врезался в трактор — пострадали два человека

27 февраля 2024, 03:22
Фото: vk.com/cherntoday

В Пермском крае автобус врезался в трактор

Пострадали два пассажира автобуса.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае на трассе Чернушка-Тюш случилось ДТП автобуса с трактором «Кировец». ДТП случилось 26 февраля около 19:30. По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию, поэтому врезался в трактор, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на МВД.

Судя по видео из социальных сетей, передняя часть автобуса серьезно пострадала. На тракторе видимых повреждений не заметно.

Позже в МВД уточнили, что автобусом управлял водитель 1970 года рождения. В аварии пострадали два пассажира автобуса: один из них госпитализирован, второму — назначили амбулаторное лечение. Других пассажиров в транспортном средстве не было.

Фото: МВД России по Пермскому краю
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#Дтп#Пермь#Авария#Гибдд
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