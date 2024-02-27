В Пермском крае простятся с 40-летним рядовым, убитым на СВО

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На СВО был убит военный из Пермского края Алексей Катаев, он был рядовым, служил по контракту в должности наводчика. Дату гибели участника спецоперации чиновники не озвучивают, прощание с ним состоится утром 27 февраля в поселке Оверята.
Судя по социальным сетям военного, ему было 40 лет. Последний раз он появлялся в сети в начале декабря 2023 года.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года — уже более двух лет. Сроки ее завершения неизвестны. Власти отмечают, что она завершится в момент достижения всех поставленных целей.