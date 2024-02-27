В Пермской городской думе появился новый депутат

Мандат депутата думы стал плавающим после того, как Сергея Медведева исключили из фракции КПРФ из-за критики СВО. Решение о лишении его мандата было принято на первом пленарном заседании Пермской городской думы. После ухода Медведева следующим по списку КПРФ был юрист ЖСК «Триумф. Квартал-2» Никита Сидоров. Однако он решил отказаться от мандата.