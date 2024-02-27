В Пермской городской думе появился новый депутат

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
На сегодняшнем заседании Пермской городской думы нового собственника приобрел мандат, ставший вакантным после отъезда Сергея Медведева. Новым депутатом от КПРФ стал помощник руководителя крайкома фракции Алексей Мехоношин.
Мандат депутата думы стал плавающим после того, как Сергея Медведева исключили из фракции КПРФ из-за критики СВО. Решение о лишении его мандата было принято на первом пленарном заседании Пермской городской думы. После ухода Медведева следующим по списку КПРФ был юрист ЖСК «Триумф. Квартал-2» Никита Сидоров. Однако он решил отказаться от мандата.
Инициатива передать мандат депутата гордумы Алексею Мехоношину поступила от депутата Заксобрания Пермского края Ксении Айтаковой.
Известно, что Алексею Механошину сейчас 36 лет, с 17 лет он работал осмотрщиком-ремонтником вагонов на станции «Пермь Сортировочная». Три года назад Алексей выдвигал уже свою кандидатуру от КПРФ в думу Перми.
Напомнил, что Сергей Медведев покинул Россию 13 января на фоне распространения в соцсетях его поста с критикой СВО и президента.