В Прикамье сотрудница МФЦ зарезала супруга за то, что он заподозрил ее в измене

Во время разговора 35-летний Алексей усомнился в том, что его жена, 33-летняя Юлия, любит его и поставил под вопрос ее верность. Женщина возмутилась и пырнула мужчину ножом в живот, после чего вызвала бригаду скорой помощи. Алексея спасти не удалось, он скончался на операционном столе. «У них остался маленький ребёнок», сообщило издание.