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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Прикамье сотрудница МФЦ зарезала супруга за то, что он заподозрил ее в измене

В Прикамье сотрудница МФЦ зарезала супруга за то, что он заподозрил ее в измене

27 февраля 2024, 13:47
Фото: 1MI
По факту убийства будет возбуждено уголовное дело.

Сотрудница соликамского отделения МФЦ зарезала мужа за то, что он заподозрил ее в изменах. Вечером на кухне пара решила разобраться в своих отношениях. Об этом сообщает Mash.

Во время разговора 35-летний Алексей усомнился в том, что его жена, 33-летняя Юлия, любит его и поставил под вопрос ее верность. Женщина возмутилась и пырнула мужчину ножом в живот, после чего вызвала бригаду скорой помощи. Алексея спасти не удалось, он скончался на операционном столе. «У них остался маленький ребёнок», сообщило издание.

В следственном комитете Прикамья корреспонденту Properm.ru прокомментировали, что по факту инцидента будет возбуждено уголовное дело.

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#Происшествия#Убийство#Уголовное дело#Следственный комитет#Ребенок#Мфц#Нож#Прикамье#Бригада скорой помощи#Супруги#Измена
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