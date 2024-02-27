В Прикамье сотрудница МФЦ зарезала супруга за то, что он заподозрил ее в измене

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Сотрудница соликамского отделения МФЦ зарезала мужа за то, что он заподозрил ее в изменах. Вечером на кухне пара решила разобраться в своих отношениях. Об этом сообщает Mash.
Во время разговора 35-летний Алексей усомнился в том, что его жена, 33-летняя Юлия, любит его и поставил под вопрос ее верность. Женщина возмутилась и пырнула мужчину ножом в живот, после чего вызвала бригаду скорой помощи. Алексея спасти не удалось, он скончался на операционном столе. «У них остался маленький ребёнок», сообщило издание.
В следственном комитете Прикамья корреспонденту Properm.ru прокомментировали, что по факту инцидента будет возбуждено уголовное дело.