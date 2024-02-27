В России сбои в работе Telegram, YouTube и «Вконтакте»

Пока неизвестно, с чем связан массовый сбой. В конце января была похожая ситуация, тогда проблемы были со всеми сайтами, которые находятся на доменах «.RU». В Минцифры отмечали, что была техническая проблема, связанная с работой DNS — это распределенная система для получения информации о доменах.