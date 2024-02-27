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В России сбои в работе Telegram, YouTube и «Вконтакте»

В России сбои в работе Telegram, YouTube и «Вконтакте»

27 февраля 2024, 10:38
Фото: 1MI
Причины проблем с популярными сервисами пока неизвестны.

В России вновь массовый сбой в работе популярных сервисов. В частности, проблемы с доступом возникают в работе Telegram, YouTube, «Вконтакте», Viber. Неполадки также наблюдаются в работе крупных сотовых операторов.

Список сервисов, в которых наблюдаются сбоиСписок сервисов, в которых наблюдаются сбои
Список сервисов, в которых наблюдаются сбои
Фото: downdetector.brandanalytics.ru

Пока неизвестно, с чем связан массовый сбой. В конце января была похожая ситуация, тогда проблемы были со всеми сайтами, которые находятся на доменах «.RU». В Минцифры отмечали, что была техническая проблема, связанная с работой DNS — это распределенная система для получения информации о доменах.

UPD:

Спустя час после начала проблем в Минцифры сообщили, что работа сервисов в РФ уже восстанавливается. Министерство совместно с Роскомнадзором проводит работу над поиском причины инцидента.

«Сбой Telegram был также зафиксирован и в других странах. Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах», — пишут в Минцифры.
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#Интернет#Пермь#Сбои в работе
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