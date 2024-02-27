В Центробанке пояснили, почему инфляция в Прикамье самая высокая в ПФО

В условиях дефицита рабочей силы предприятия повышали расходы на оплату труда с целью удержания и привлечения сотрудников. Кроме того, увеличились издержки на упаковку, логистику и обслуживание оборудования. Из-за этого ускорился годовой рост цен на сливочное масло, замедлилось снижение цен (в годовом сопоставлении) на подсолнечное масло. Расходы кондитерских предприятий выросли также из-за неурожая какао-бобов в странах-производителях. Поэтому в годовом сопоставлении быстрее, чем в декабре, дорожали конфеты в шоколадной глазури, а шоколадные конфеты стали дороже, чем год назад (месяцем ранее были дешевле). Из-за неурожая в странах-экспортерах рис в годовом сопоставлении дорожал быстрее, чем в предыдущем месяце.