В Центробанке пояснили, почему инфляция в Прикамье самая высокая в ПФО

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Годовая инфляция в Пермском крае в январе 2023 года составила 8,1% после 7,7% в декабре. В Отделении Пермь Банка России пояснили, почему это выше, чем по Приволжскому федеральному округу (7,2%) и по России в целом (7,4%).
Инфляция ускорилась, считают эксперты Центробанка, из-за переноса издержек производителей и поставщиков в конечные цены и высокого потребительского спроса.
В январе 2024 года рост цен на продовольственные товары в годовом сопоставлении ускорился до 7,93% (в декабре — 7,46%). Основной фактор — перенос выросших затрат производителей и поставщиков в конечные цены на продовольственные товары.
В условиях дефицита рабочей силы предприятия повышали расходы на оплату труда с целью удержания и привлечения сотрудников. Кроме того, увеличились издержки на упаковку, логистику и обслуживание оборудования. Из-за этого ускорился годовой рост цен на сливочное масло, замедлилось снижение цен (в годовом сопоставлении) на подсолнечное масло. Расходы кондитерских предприятий выросли также из-за неурожая какао-бобов в странах-производителях. Поэтому в годовом сопоставлении быстрее, чем в декабре, дорожали конфеты в шоколадной глазури, а шоколадные конфеты стали дороже, чем год назад (месяцем ранее были дешевле). Из-за неурожая в странах-экспортерах рис в годовом сопоставлении дорожал быстрее, чем в предыдущем месяце.
В январе 2024 года в Пермском крае рост цен на непродовольственные товары в годовом сопоставлении ускорился до 7,57% (в декабре 2023 года — 7,36%).
Ценовая динамика непродовольственных товаров обусловлена ростом расходов на закупку компонентов для их производства. Перенос других, выросших ранее, издержек производителей и поставщиков (транспортные расходы, стоимость обслуживания импортного оборудования) в конечные цены тоже продолжается, поскольку потребительский спрос в январе по-прежнему находился на высоком уровне. В сегменте товаров повседневного спроса ускорился годовой рост цен на парфюмерию, косметику, отдельные медицинские препараты, мебель, строительные материалы и бытовую химию. Смартфоны в годовом сопоставлении дешевели медленнее, чем месяцем ранее.
Вслед за ростом оптовых цен на моторное топливо на российском рынке повысился годовой темп прироста цен на бензин основных марок и в розничной продаже.
Рост цен на услуги в январе в годовом сопоставлении составил 8,92% (в декабре — 8,61%).
Ряд услуг дорожал быстрее в годовом сопоставлении, чем в прошлом месяце, из-за переноса выросших издержек поставщиков в цены для потребителей. Так, годовой рост цен на санаторно-оздоровительные услуги ускорился из-за увеличения затрат пансионатов и санаториев на приобретение продуктов питания и медицинских товаров. Темп прироста цен на маникюр увеличился из-за подорожания косметических средств.
Ускорение роста цен на некоторые бытовые услуги, например, услуги по воспитанию детей, обусловлено высоким уровнем спроса, превышающим предложение, так как на рынке труда наблюдается дефицит кадров.
С учетом проводимой денежно-кредитной политики, по прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Для устойчивого снижения инфляции необходим длительный период жестких денежно-кредитных условий, отмечают в Банке.