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Published Сегодня, 12:58

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Updated Сегодня, 13:00

С 1 марта в музее «Палаты Строгановых» в Усолье покажут работы Зураба Церетели

В Усольском музее «Палаты Строгановых» откроют выставку работ Зураба Церетели

27 февраля 2024, 12:58
Фото: сообщество Усольского музея «Палаты Строгановых» «ВКонтакте»

С 1 марта в музее «Палаты Строгановых» в Усолье покажут работы Зураба Церетели

В процессе перевозки экспонатов участвовали специалисты Российской академии художеств.

В Усольском историко-архитектурном музее «Палаты Строгановых» покажут работы народного художника СССР Зураба Церетели. Вчера, 26 февраля, в пресс-службе учреждения сообщили, что работы знаменитого мастера привезли в специальной опломбированной машине. Процесс перевозки сопровождали специалисты выставочного отдела Российской академии художеств.

Фото: сообщество Усольского музея «Палаты Строгановых» «ВКонтакте»

В музее отмечают, что сложным моментом стала разгрузка скульптуры «Равноапостольный князь Владимир», но все прошло отлично. Выставка откроется в эту пятницу, 1 марта, в 13:00. Она проработает до 20 июня текущего года. Сейчас сотрудники Усольского музея завершают развеску работ.

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#Общество#Пермь#Усолье#Культура#Музей#Церетели
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