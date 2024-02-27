В Усольском музее «Палаты Строгановых» откроют выставку работ Зураба Церетели

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Усольском историко-архитектурном музее «Палаты Строгановых» покажут работы народного художника СССР Зураба Церетели. Вчера, 26 февраля, в пресс-службе учреждения сообщили, что работы знаменитого мастера привезли в специальной опломбированной машине. Процесс перевозки сопровождали специалисты выставочного отдела Российской академии художеств.
В музее отмечают, что сложным моментом стала разгрузка скульптуры «Равноапостольный князь Владимир», но все прошло отлично. Выставка откроется в эту пятницу, 1 марта, в 13:00. Она проработает до 20 июня текущего года. Сейчас сотрудники Усольского музея завершают развеску работ.