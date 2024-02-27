В Усольском музее «Палаты Строгановых» откроют выставку работ Зураба Церетели

В музее отмечают, что сложным моментом стала разгрузка скульптуры «Равноапостольный князь Владимир», но все прошло отлично. Выставка откроется в эту пятницу, 1 марта, в 13:00. Она проработает до 20 июня текущего года. Сейчас сотрудники Усольского музея завершают развеску работ.