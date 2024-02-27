Житель Юрлы пытался зарезать свою сожительницу, но его остановили свидетели

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Предъявлено обвинение 31-летнему жителю Юрлинского муниципального округа в покушении на убийство. Его жертвой едва не стала сожительница, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Попытка убийства произошла ночью 21 февраля, когда нетрезвый мужчина накинулся в одном из юрлинских домов на свою 24-летнюю сожительницу с ножом. Он успел нанести несколько ударов по телу девушки, но был оттянут от нее свидетелями.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.