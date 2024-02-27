properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Жителю Юрлы в Пермском крае предъявлено обвинение в покушении на убийство

Житель Юрлы пытался зарезать свою сожительницу, но его остановили свидетели

27 февраля 2024, 12:29
Фото: 1MI

Жителю Юрлы в Пермском крае предъявлено обвинение в покушении на убийство

Потенциальный убийца заключен под стражу.

Предъявлено обвинение 31-летнему жителю Юрлинского муниципального округа в покушении на убийство. Его жертвой едва не стала сожительница, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Попытка убийства произошла ночью 21 февраля, когда нетрезвый мужчина накинулся в одном из юрлинских домов на свою 24-летнюю сожительницу с ножом. Он успел нанести несколько ударов по телу девушки, но был оттянут от нее свидетелями.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также:
Суд вынес приговор курьеру мошенников, чьими жертвами стали семь пермяковВ Перми осуждены два закладчика, у которых изъяли более 230 граммов «синтетики»Заключённого в СИЗО в Кизеле нашла посылка из Москвы с наркотиками
#Происшествия#Общество#Суд#Криминал#Убийство#Полиция#Попытка убийства#Юрла
Подпишитесь
В России сбои в работе Telegram, YouTube и «Вконтакте»
Сегодня, 10:38
В Перми начался судебный процесс по делу тюремного криминального авторитета**
Сегодня, 07:41
Скончалась 26-летняя учительница пермской школы «Дуплекс»
Сегодня, 09:22
Это для шиншилл! Пермяк с огромной партией конопли остался на свободе
Сегодня, 08:33
Суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 годам колонии за сожжение Корана
Сегодня, 08:29
«Ералаш — это копия меня». Звезда «Слова пацана» из Лысьвы рассказал о своей жизни
Сегодня, 07:27