Житель Юрлы пытался зарезать свою сожительницу, но его остановили свидетели

Попытка убийства произошла ночью 21 февраля, когда нетрезвый мужчина накинулся в одном из юрлинских домов на свою 24-летнюю сожительницу с ножом. Он успел нанести несколько ударов по телу девушки, но был оттянут от нее свидетелями.