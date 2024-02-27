Жительница Кунгурского района спасла мужа из горящего дома

Жительница дома не растерялась и вывела своего мужа из горящего здания на улицу, спасая его жизнь. Еще три человека до прибытия пожарных эвакуировались самостоятельно. К счастью, никто не пострадал и не получил травмы. По предварительной информации, причиной пожара является нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.