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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:48

В одном из сел Кунгурского района женщина спасла мужа из горящего дома

Жительница Кунгурского района спасла мужа из горящего дома

27 февраля 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney

В одном из сел Кунгурского района женщина спасла мужа из горящего дома

Предварительной причиной пожара называют нарушение правил использования электрооборудования.

В селе Мазунино Кунгурского муниципального округа, в двухквартирном жилом доме вчера днем, 26 февраля, вспыхнул пожар. Сообщение о происшествии поступило в 13:25, к месту вызова незамедлительно выехали 16 человек и пять единиц техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Первые пожарные подразделения прибыли и обнаружили, что огонь охватил помещения кухни и комнаты. Пожар был локализован в 13:30, а ликвидирован в 13:32. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

Жительница дома не растерялась и вывела своего мужа из горящего здания на улицу, спасая его жизнь. Еще три человека до прибытия пожарных эвакуировались самостоятельно. К счастью, никто не пострадал и не получил травмы. По предварительной информации, причиной пожара является нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС проводят проверку, выясняют обстоятельства и причину пожара.

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#Происшествия#Мчс пермского края#Пермь#Пожар
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