Жительница Кунгурского района спасла мужа из горящего дома

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Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
В селе Мазунино Кунгурского муниципального округа, в двухквартирном жилом доме вчера днем, 26 февраля, вспыхнул пожар. Сообщение о происшествии поступило в 13:25, к месту вызова незамедлительно выехали 16 человек и пять единиц техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Первые пожарные подразделения прибыли и обнаружили, что огонь охватил помещения кухни и комнаты. Пожар был локализован в 13:30, а ликвидирован в 13:32. Площадь возгорания составила 15 кв. м.
Жительница дома не растерялась и вывела своего мужа из горящего здания на улицу, спасая его жизнь. Еще три человека до прибытия пожарных эвакуировались самостоятельно. К счастью, никто не пострадал и не получил травмы. По предварительной информации, причиной пожара является нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС проводят проверку, выясняют обстоятельства и причину пожара.