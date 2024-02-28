Был позывной «Учитель». На СВО убили 34-летнего военного из Пермского края

В социальных сетях можно найти сообщение сестры военного от 31 января. Она пыталась выяснить об участнике СВО в одной из тематических групп. Женщина рассказала, что Денису Выломову было 34 года, последний раз выходил на связь из Донецка 1 января 2024 года. Позывной — «Учитель».