Был позывной «Учитель». На СВО убили 34-летнего военного из Пермского края

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Во время специальной военной операции был убит младший сержант из Пермского края Денис Выломов. По данным главы Горнозаводского округа Вадима Лумпова, военный был убит 2 января 2024 года. Даты прощания еще нет, возраст чиновник не сообщает.
В социальных сетях можно найти сообщение сестры военного от 31 января. Она пыталась выяснить об участнике СВО в одной из тематических групп. Женщина рассказала, что Денису Выломову было 34 года, последний раз выходил на связь из Донецка 1 января 2024 года. Позывной — «Учитель».