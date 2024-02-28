Десятки пермяков остались без воды из-за потопа на Чернышевского

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Жители некоторых домов в микрорайоне Островский временно остались без водоснабжения. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» провели обследование места утечки, случившейся сегодня утром у дома №15. Оно показало, что потоп случился из-за повреждения водопровода. Сеть находится на балансе муниципального предприятия, и работы по восстановлению трубы будет проводить его подрядчик.
Сейчас утечка локализована специалистами. В результате без воды находятся дома по Чернышевского, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37. У домов по ул. Чернышевского, 19, 31 после 11:30 будет организован подвоз воды, рассказали Properm.ru в пресс-службе «Новогора». Местонахождение автоцистерны пермяки могут уточнить по телефону 2100-680 или по электронной почте: call@novogor.perm.ru.