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Published Сегодня, 06:19

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В Перми из-за потопа на Чернышевского в восьми домах отключили воду

Десятки пермяков остались без воды из-за потопа на Чернышевского

28 февраля 2024, 06:19
Фото: unsplash.com

В Перми из-за потопа на Чернышевского в восьми домах отключили воду

Для жильцов организован подвоз воды.

Жители некоторых домов в микрорайоне Островский временно остались без водоснабжения. Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» провели обследование места утечки, случившейся сегодня утром у дома №15. Оно показало, что потоп случился из-за повреждения водопровода. Сеть находится на балансе муниципального предприятия, и работы по восстановлению трубы будет проводить его подрядчик.

Сейчас утечка локализована специалистами. В результате без воды находятся дома по Чернышевского, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37. У домов по ул. Чернышевского, 19, 31 после 11:30 будет организован подвоз воды, рассказали Properm.ru в пресс-службе «Новогора». Местонахождение автоцистерны пермяки могут уточнить по телефону 2100-680 или по электронной почте: call@novogor.perm.ru.

«Прорвало пять минут назад». В микрорайоне Островский произошел потоп
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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