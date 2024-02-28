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Директора фирмы в Прикамье осудили за хищение более 9 млн рублей с госконтрактов

Директора фирмы в Прикамье осудили за хищение более 9 млн рублей с госконтрактов

28 февраля 2024, 09:18
Фото: 1MI
Мужчину признали виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Генерального директора лысьвенской фирмы ООО «Никар-Трейд» приговорили к двум годам и шести месяцам в колонии общего режима за хищение в особо крупном размере. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные Лысьвенского городского суда.

В 2022 году бизнесмен заключил три государственных контракта на поставку оборудования в медицинские организации Московской и Ульяновской областей. После получения аванса от своих заказчиков, предприниматель присвоил более 9 млн рублей и тратил средства не по назначению.

21 февраля Лысьвенский суд признал мужчину виновным по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Кроме того, преступник должен выплатить потерпевшим по 4,5 млн рублей. На имущество гражданина был наложен арест свыше 11 млн. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

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#Мошенничество#Лысьва#Хищение#Госконтракты#Прикамье#Московская область#Ульяновская область#ООО Никар-Трейд#Медицинские организации#Аванс
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