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Posted Сегодня, 17:22

Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Экономист раскрыл, что даст запрет на вывоз топлива

28 февраля 2024, 17:22
Планируется временный запрет на экспорт бензина в России, чтобы сдержать рост цен на топливо. Такое предложение высказал вице-премьер Александр Новак, так как ожидается увеличение спроса на топливо в ближайшее время.

Однако эксперт Сергей Суверов отмечает, что такое решение поможет только немного смягчить колебания цен на бензин, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В любом случае цены будут повышаться, но, возможно, в пределах инфляции. Запрет на экспорт является жесткой, но необходимой мерой, чтобы избежать нехватки топлива на внутреннем рынке.

Однако есть и негативные последствия: уменьшится валютная выручка для нефтянных компаний и поступления в бюджет. Чтобы снизить негативное влияние, нужно постепенно увеличивать производство бензина за счет расширения мощностей нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, следует предоставлять субсидии нефтяным компаниям для заинтересованности их в поставках на внутренний рынок.

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