Экономист раскрыл, что даст запрет на вывоз топлива

Однако есть и негативные последствия: уменьшится валютная выручка для нефтянных компаний и поступления в бюджет. Чтобы снизить негативное влияние, нужно постепенно увеличивать производство бензина за счет расширения мощностей нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, следует предоставлять субсидии нефтяным компаниям для заинтересованности их в поставках на внутренний рынок.