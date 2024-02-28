Экономист раскрыл, что даст запрет на вывоз топлива

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Однако эксперт Сергей Суверов отмечает, что такое решение поможет только немного смягчить колебания цен на бензин, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В любом случае цены будут повышаться, но, возможно, в пределах инфляции. Запрет на экспорт является жесткой, но необходимой мерой, чтобы избежать нехватки топлива на внутреннем рынке.
Однако есть и негативные последствия: уменьшится валютная выручка для нефтянных компаний и поступления в бюджет. Чтобы снизить негативное влияние, нужно постепенно увеличивать производство бензина за счет расширения мощностей нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, следует предоставлять субсидии нефтяным компаниям для заинтересованности их в поставках на внутренний рынок.