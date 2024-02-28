Экономист рассказала, что должно насторожить при открытии вкладов

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Сейчас хранить деньги на вкладах стало выгоднее. В зависимости от банка, суммы и срока депозита его доходность может достигать 15-16% годовых. Однако Тарасова подчеркнула, что иногда высокие проценты могут обернуться неблагоприятными условиями для клиента, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, случается так, что человек приходит в банк, чтобы открыть вклад, а ему предлагают оформить карту рассрочки для получения повышенного процента.
«Карта рассрочки не нужна всем. Она может привести к дополнительным расходам, которые часто являются ненужными и возникают из желания получить мгновенную выгоду. Условия рассрочки не всегда просматриваются внимательно, а в договоре могут быть указаны различные дополнительные услуги, за которые потребуют оплату. Это сложный банковский продукт, и человек, соглашаясь на его оформление без особой необходимости, рискует заплатить больше», — пояснила Тарасова в интервью «Подмосковье сегодня».