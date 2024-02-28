Экономист рассказала, что должно насторожить при открытии вкладов

«Карта рассрочки не нужна всем. Она может привести к дополнительным расходам, которые часто являются ненужными и возникают из желания получить мгновенную выгоду. Условия рассрочки не всегда просматриваются внимательно, а в договоре могут быть указаны различные дополнительные услуги, за которые потребуют оплату. Это сложный банковский продукт, и человек, соглашаясь на его оформление без особой необходимости, рискует заплатить больше», — пояснила Тарасова в интервью «Подмосковье сегодня».