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Published Сегодня, 17:09

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Updated Сегодня, 17:11

Экономист рассказала, что должно насторожить при открытии вкладов

28 февраля 2024, 17:09
Ольга Тарасова, экономист и доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала о том, что следует вызвать беспокойство у граждан при открытии вкладов.

Сейчас хранить деньги на вкладах стало выгоднее. В зависимости от банка, суммы и срока депозита его доходность может достигать 15-16% годовых. Однако Тарасова подчеркнула, что иногда высокие проценты могут обернуться неблагоприятными условиями для клиента, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, случается так, что человек приходит в банк, чтобы открыть вклад, а ему предлагают оформить карту рассрочки для получения повышенного процента.

«Карта рассрочки не нужна всем. Она может привести к дополнительным расходам, которые часто являются ненужными и возникают из желания получить мгновенную выгоду. Условия рассрочки не всегда просматриваются внимательно, а в договоре могут быть указаны различные дополнительные услуги, за которые потребуют оплату. Это сложный банковский продукт, и человек, соглашаясь на его оформление без особой необходимости, рискует заплатить больше», — пояснила Тарасова в интервью «Подмосковье сегодня».

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