«Лента» начала проверку филиалов в Прикамье из-за металлической стружки в сыре

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Российская сеть гипермаркетов «Лента» начала проверку своих филиалов в Пермском крае. Причиной тому стал случай в Березниках. Местный житель нашел металлическую стружку в сыре, купленном в одном из магазинов сети.
Пост с фотографией необычной «находки» в продукте появился в сообществе «Черный список | Березники» во ВКонтакте. «Такой вот сыр у нас в „Ленте“ продают. С металлической стружкой. Деликатес, наверное», — написали пермяки.
В пресс-службе торговой сети корреспонденту Properm.ru сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.