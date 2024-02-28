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«Лента» начала проверку филиалов в Прикамье из-за металлической стружки в сыре

«Лента» начала проверку филиалов в Прикамье из-за металлической стружки в сыре

28 февраля 2024, 05:15
Фото: 1MI
Неприятный сюрприз в сыре обнаружил житель Березников.

Российская сеть гипермаркетов «Лента» начала проверку своих филиалов в Пермском крае. Причиной тому стал случай в Березниках. Местный житель нашел металлическую стружку в сыре, купленном в одном из магазинов сети.

Пост с фотографией необычной «находки» в продукте появился в сообществе «Черный список | Березники» во ВКонтакте. «Такой вот сыр у нас в „Ленте“ продают. С металлической стружкой. Деликатес, наверное», — написали пермяки.

В пресс-службе торговой сети корреспонденту Properm.ru сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

Фото: «Черный список | Березники» во ВКонтакте
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